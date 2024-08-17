培養民眾食魚素養！農業部漁業署辦2024食魚文化親子嘉年華活動

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▲漁業署舉辦2024食魚文化親子嘉年華活動。(圖／記者黃守作攝，2024.08.17)

▲漁業署副署長陳建佑致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.08.17)

▲高雄市政府海洋局局長黃登福(前排左1)說明食魚的好處。(圖／記者黃守作攝，2024.08.17)

農業部漁業署於今(17)日，在高雄市前鎮區，高雄夢時代幸福廣場，舉辦2024食魚文化親子嘉年華活動，以促進民眾對國產水產品的認識。漁業署2024食魚文化親子嘉年華活動，是由漁業署副署長陳建佑主持，高雄市政府海洋局局長黃登福、漁業推廣科科長梁雅薇、林園區漁會顧問劉瑞卿、小港區漁會總幹事陳煌利、永安區漁會總幹事李秋錦等人，以及漁業業者與會。漁業署副署長陳建佑表示，漁業署為了將飲食健康與文化，以及漁業永續的食魚觀念，推廣給親子族群，由下而上促進民眾對國產水產品的認識，乃舉辦此一親子食魚嘉年華活動。陳建佑指出，漁業署長期深耕食魚教育，透過與地方政府、產業團體合作，以及輔導財團法人台灣養殖漁業發展基金會，辦理豐富多元的食魚教育推廣活動，藉由活潑創新的食魚文化饗宴，培養民眾正確的食魚素養，認識並支持優質的國產水產品。高雄市政府海洋局局長黃登福也在食魚文化親子嘉年華活動中，說明食魚的好處，以推廣食魚文化，並培養民眾食魚的素養。