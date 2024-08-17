河北彩花拋出震撼彈「婚紗照全曝光」！無預警宣布25歲人生大事

日本25歲AV女優河北彩伽（舊名：河北彩花）擁有姣好臉蛋與完美身材，IG坐擁百萬粉絲，被稱為「三上悠亞接班人」。她今（17）日宣布將來台舉辦「大型粉絲見面會」，確定在9月29日於TICC登場。
2018年出道的河北彩伽， 一亮相就獲擁高人氣，更連續2年稱霸「年度女優銷售榜」，被粉絲冠上 「天下第一美人」、「三上悠亞接班人」封號，她心懷感激致謝，發誓會更加精進演技，挑戰富含劇情的作品，除了在成人影視圈有一席之地；她也確定出演台灣國片《異世界歸來的我錯過了愛情》，消息驚豔粉絲。
出道6年的她，今年3月6日因為換經紀公司，河北彩花就順勢改名「河北彩伽」，網友起初無法接受，直呼難聽，但現在也漸漸適應，仍然支持女神推出的各系列作品。
河北彩伽將於9月29日下午舉行《河北彩伽 Our Wedding 粉絲見面會-台灣站》，活動以「Our Wedding」為主題，入場粉絲可以「新郎」身分，跟河北彩伽進行多個遊戲及互動環節，與女神有各式貼身接觸的機會。
《河北彩伽 Our Wedding 1st Fan Meeting 粉絲見面會-台灣站》資訊
活動日期：2024年9月29日（六）16：30
活動地點：TICC台北國際會議中心（101CD會議廳）
活動票價：待公布
售票日期：2024年8月24日（六）12：00
售票系統：Ticket Plus遠大售票
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出道6年的她，今年3月6日因為換經紀公司，河北彩花就順勢改名「河北彩伽」，網友起初無法接受，直呼難聽，但現在也漸漸適應，仍然支持女神推出的各系列作品。
河北彩伽將於9月29日下午舉行《河北彩伽 Our Wedding 粉絲見面會-台灣站》，活動以「Our Wedding」為主題，入場粉絲可以「新郎」身分，跟河北彩伽進行多個遊戲及互動環節，與女神有各式貼身接觸的機會。
《河北彩伽 Our Wedding 1st Fan Meeting 粉絲見面會-台灣站》資訊
活動日期：2024年9月29日（六）16：30
活動地點：TICC台北國際會議中心（101CD會議廳）
活動票價：待公布
售票日期：2024年8月24日（六）12：00
售票系統：Ticket Plus遠大售票