中秋蛋黃酥要漲了！鴨蛋供不應求　每斤漲至50元創歷史新高

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中秋節即將來到，不少人都開始預定蛋黃酥月餅禮盒，也讓鴨蛋出現供不應求而漲價情況，鴨蛋從每斤48元漲至50元，創歷史新高，糕點業者也表示，原物料漲價，蛋黃酥也將調漲。我國鴨蛋價格，主要由屏東縣蛋類商業同業公會主導，公會總幹事許源吉指出，上（7）月凱米颱風重創屏東蛋鴨禽場，不少蛋鴨被豪雨沖走，導致鴨蛋產量大幅減少。許源吉表示，目前正值中秋節月餅需求旺季，鴨蛋黃供不應求，只好將鴨蛋從每斤48元漲2元至50元。許源吉說，鴨蛋有八、九成以上，都是拿來加工做成皮蛋、鹹蛋、三色蛋等，或供應糕點烘焙業者使用，價格向來穩定，但受到風在釀成災損，才不得不調漲，而這也是鴨蛋這1年多來鴨蛋首次調漲。不過許源吉也預估，中秋節過後產能回穩加需求降低，鴨蛋應該就會降價。