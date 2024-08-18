《拳上2024》日期確定！「天價出場費」公開了　統神：我最近缺錢

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▲「亞洲統神」張嘉航在記者會現場「過磅」，體重出爐為118.6公斤。（圖／記者朱永強攝）

▲「亞洲統神」張嘉航和人氣網紅「蹦闆」將在12月21日《拳上2024》用拳頭解決恩怨，雙方體重差超過40公斤，這是一場「輕中量級對上超重量級」的對決。（圖／記者朱永強攝）

「亞洲統神」張嘉航因不滿被網紅蹦闆批評是「與黃子佼做兄弟的賴皮豬」，日前在直播中放話要一拳灌倒對方，而兩人也將在12月21日《拳上2024》上擂台對決，主辦方透露，統神與蹦闆將會是《拳上2024》的主秀嘉賓，，統神也大方分享，自己會參加《拳上》，，賽前火藥味十足。《拳上2024》今（18）日舉辦首場記者會，蹦闆一出場就不斷用「賴皮豬」來稱呼統神，而統神也不甘示弱，拿蹦闆曾動過「切胃手術」大做文章，許久未有公開活動的統神強調，，目前體重118.6公斤的他，這陣子已經開始健身，目標減到90至100公斤後，銜接較專精的拳擊訓練。統神表示，針對參與《拳上》，確實有和老婆003做過許多討論，詳細內容他並未透露，只回應，我和我老婆的顧慮大部分都在安全上面。」蹦闆則提到，自己參與《拳上》和統神打拳，並不是為了娛樂性或單純為了出場費，並告知統神，喊話對方不用擔心安全顧慮；目前77.8公斤的蹦闆也強調，平常因為經商，沒有運動習慣，「不像那隻癩皮豬閒閒沒事做，想運動就運動」，但自己仍會抽空去做些練習。回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》；官方目前表示，日期確定，但場地尚未安排，後續資訊將陸續公開。