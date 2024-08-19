《拳上2024》統神戰蹦闆！盲鳥票今午開搶　「時間、票價」一次看

《拳上2024》確定在12月21日開打！主秀將由「亞洲統神」張嘉航對戰知名網紅「蹦闆」呂育銓，主辦方鍇睿國際和臺灣格鬥運動公司今（19）日中午12時將開始第一波「盲鳥票」售票，後續出場名單將在社群陸續公布，值得一提的是，藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐日前也向主辦方表示想參與《拳上》，不過主辦方擔憂孫安佐近期可能會「出亂子」，因此暫時不考慮合作。
《拳上》是什麼？2023年Toyz大戰鍾培生掀熱潮
2023年7月5日，《拳上 Tha Cage 終於之戰》在小巨蛋舉辦，壓軸主秀由Toyz和鍾培生這對多年來的死對頭對戰；《拳上》最大的賣點就是「網紅行銷」，透過現今網路世代大家都愛看熱鬧的環境，結合拳擊運動成為一場「秀」，去年除了Toyz和鍾培生外，主辦方也邀請不少其它網紅，包括孫生、小哥哥艾里、6yi7、Peeta葛格等，製造海量話題。
2023年《拳上》結束後，話題持續延燒，甚至有網友特地製作「維基百科」頁面，並敲碗第二季，當時《NOWnews》獨家專訪主辦方，主辦方就表示「一定會有」，且「第二季絕對不會辦在週間，一定會安排在週末」，活動內容也會嘗試將表演減少、增加對戰組合等，主要還是要看各界人士有沒有Beef（恩怨）出現，沒想到今年統神與蹦闆就開啟新戰場。
《The Cage 拳上2024 》首波售票展開！盲鳥票價出爐
《拳上2024》8月19日中午12時開始首波售票，由於目前出場選手只有確定統神和蹦闆，舉辦地點尚未確認，因此官方僅先提供限量預購的「盲鳥票」，皆是售完為止，待更多資訊公開後，才會陸續釋出正常票券，票價與區域分別是：
📍擂台首圈沙發席：原價48000元、盲鳥票特價30000元。
📍擂台平面地獄席：原價5800元、盲鳥票特價2900元。
孫安佐有望加入《拳上》名單？主辦方回應了
值得一提的是，孫安佐和韓森近日因擔任格鬥賽評審爆發衝突，被問及孫安佐是否會參與《拳上2024》時，鍇睿國際執行長顏宥騫表示，孫安佐本人確實有意願登上《拳上》擂台，但擔心現在答應讓孫安佐來，中間又出什麼亂子，搞不好還被羈押，這樣對活動規劃會有很大影響，因此「我們暫時不考慮，但如果他乖一點的話那可以想想」。
統神大戰蹦闆懶人包 《拳上2024》擂台解決
回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。
統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》，兩人在首場記者會火藥味十足，一度拿麥克風對嗆1分鐘，嘴巴輸出沒停過。
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2023年7月5日，《拳上 Tha Cage 終於之戰》在小巨蛋舉辦，壓軸主秀由Toyz和鍾培生這對多年來的死對頭對戰；《拳上》最大的賣點就是「網紅行銷」，透過現今網路世代大家都愛看熱鬧的環境，結合拳擊運動成為一場「秀」，去年除了Toyz和鍾培生外，主辦方也邀請不少其它網紅，包括孫生、小哥哥艾里、6yi7、Peeta葛格等，製造海量話題。
2023年《拳上》結束後，話題持續延燒，甚至有網友特地製作「維基百科」頁面，並敲碗第二季，當時《NOWnews》獨家專訪主辦方，主辦方就表示「一定會有」，且「第二季絕對不會辦在週間，一定會安排在週末」，活動內容也會嘗試將表演減少、增加對戰組合等，主要還是要看各界人士有沒有Beef（恩怨）出現，沒想到今年統神與蹦闆就開啟新戰場。
《The Cage 拳上2024 》首波售票展開！盲鳥票價出爐
《拳上2024》8月19日中午12時開始首波售票，由於目前出場選手只有確定統神和蹦闆，舉辦地點尚未確認，因此官方僅先提供限量預購的「盲鳥票」，皆是售完為止，待更多資訊公開後，才會陸續釋出正常票券，票價與區域分別是：
📍擂台首圈沙發席：原價48000元、盲鳥票特價30000元。
📍擂台平面地獄席：原價5800元、盲鳥票特價2900元。
孫安佐有望加入《拳上》名單？主辦方回應了
值得一提的是，孫安佐和韓森近日因擔任格鬥賽評審爆發衝突，被問及孫安佐是否會參與《拳上2024》時，鍇睿國際執行長顏宥騫表示，孫安佐本人確實有意願登上《拳上》擂台，但擔心現在答應讓孫安佐來，中間又出什麼亂子，搞不好還被羈押，這樣對活動規劃會有很大影響，因此「我們暫時不考慮，但如果他乖一點的話那可以想想」。
統神大戰蹦闆懶人包 《拳上2024》擂台解決
回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。
統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》，兩人在首場記者會火藥味十足，一度拿麥克風對嗆1分鐘，嘴巴輸出沒停過。