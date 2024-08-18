曾峻岳德州撲克事件禁賽最快20日才可登錄一軍！坦言對教練很抱歉

富邦悍將曾峻岳因在日前出入德州撲克賽場出現爭議，遭到聯盟禁賽7場比賽，原本要在18日禁賽期滿，但因為17日對戰味全龍比賽因雨形成保留比賽，他意外要變成延後登錄，最快她將在下週二，也就是20日才能上場，回到一軍舞台，曾峻岳18日賽前接受訪問時表示，對教練很抱歉。曾峻岳昨日就受訪提到自己心情，坦言自己「心理壓力很大」，同時也說會好好打球不會再犯錯。
中職祭出禁賽 不希望球員參與爭議場所
味全龍隊野手郭天信、張政禹在（6）日被球團下放二軍，禁賽5場，並處罰月薪約35萬台幣以上的罰款，加上比賽結束後又有富邦悍將投手曾峻岳也被球團發現他曾前往德州撲克場所出入，富邦也祭出罰款48萬元，並下放二軍，不過接連的德州撲克事件連環爆，也讓人憂心是否其他隊還有球員遇到類似狀況。
曾峻岳被球團下放二軍，至少要10天回到一軍，而他也在17日回到一軍隨隊，但因為受到雨勢影響，17日又沒有打成比賽，所以他的禁賽處分又要延後。
對於自己遇到禁賽，又因為復出可能要延後出賽，曾峻岳並未多談，但他說：「對郭教練（勇志）很抱歉」，也對於球隊影響戰力，跟球團抱歉。而這段時間他也努力面對自己的過錯，希望可以更正面，積極為球隊做出貢獻。
在面對事件後，曾峻岳也多花時間和家人陪伴，「一直看女兒照片，讓自己心情稍微開心一點。」預計下週將在週二對台鋼雄鷹的賽事中於主場新莊球場復出。
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味全龍隊野手郭天信、張政禹在（6）日被球團下放二軍，禁賽5場，並處罰月薪約35萬台幣以上的罰款，加上比賽結束後又有富邦悍將投手曾峻岳也被球團發現他曾前往德州撲克場所出入，富邦也祭出罰款48萬元，並下放二軍，不過接連的德州撲克事件連環爆，也讓人憂心是否其他隊還有球員遇到類似狀況。
曾峻岳被球團下放二軍，至少要10天回到一軍，而他也在17日回到一軍隨隊，但因為受到雨勢影響，17日又沒有打成比賽，所以他的禁賽處分又要延後。
對於自己遇到禁賽，又因為復出可能要延後出賽，曾峻岳並未多談，但他說：「對郭教練（勇志）很抱歉」，也對於球隊影響戰力，跟球團抱歉。而這段時間他也努力面對自己的過錯，希望可以更正面，積極為球隊做出貢獻。
在面對事件後，曾峻岳也多花時間和家人陪伴，「一直看女兒照片，讓自己心情稍微開心一點。」預計下週將在週二對台鋼雄鷹的賽事中於主場新莊球場復出。