銀行「限貸令+漲利率」衝擊房市　專家揭4影響！1族群苦日子來了

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▲七月起，不少民銀一般房貸利率已經全面拉高，普遍落在2.35%~3%之間。（示意圖／台灣房屋提供）

新青安帶動房市熱潮，下半年房貸傳出嚴重爆量，許多銀行在不動產貸款逼近滿水位的情況下，今年7月下旬起，銀行紛紛緊縮銀根，祭出「史上最嚴限貸令」，購屋族也面臨斷頭危機，房市恐掀起另一波風暴，金管會銀行局長莊琇媛受訪時表示，正在了解市場上是否真有房貸限貸現象，若為真又是什麼原因導致，並會依此採取相應對策。對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書表示，最近銀行自發性限貸令，以及新辦房貸利率全面調漲，他評估將會對房市帶來4大顯著影響。由於最近銀行自發性限貸令，以及新辦房貸利率全面調漲，房市專家何世昌認為，最可憐的恐怕就是租屋族，「痛苦的日子才正要開始」。何世昌估算，今年下半年央行還有大約半碼的升息空間，但如今國銀房貸利率已普遍提升到2.35%～3%，大部分介於2.35%～2.5%，還有2.185%地板價的銀行越來越少，「就算檯面上還有，也不一定會收件」。雖然房貸利率攀升，但申貸仍舊踴躍，說明民眾最在乎的是順利取得房貸，利率為其次。房貸利率雖大幅走高，意味著房市已「率先迎來升息壓力測試」，而目前民眾買房意願並沒有重挫，說明下半年即使央行升息，也不太會削弱購屋需求。何世昌接著分析，當房貸成數下降、利率變高，預估受到衝擊最大的是口袋比較淺的首購族。倘若首購族有購屋需求，又比較難在短時間內籌措出自備款差額，可能會捨棄成屋改買預售屋。第三個影響則是有的換屋族買新房前後，會把舊屋賣掉。不過，現在換屋族面臨的情況情況是「舊屋利率低、新購房屋利率高」，可能會捨不得賣掉利率較低的原有房屋，讓二手屋市場供給量減少。這種情況類似美國固定式利率造成的後果，較早辦房貸利率的人享有3％、4％以下的低利，如果賣掉低利的房屋換屋，新辦房貸利率高達約7％，所以便不願賣掉手上的房子，導致二手市場供給緊繃。最後，各國租金上漲與利率具有高度關聯性，各國皆是如此，台灣也不會是例外，接下來租屋族痛苦的日子才剛開始。也許有人房貸難貸、利率變高，覺得房市要爆炸了。然而，何世昌認為剛好相反，房貸市場如此發展，無疑是為預售市場增添柴火。在「預售屋禁止轉售」措施未改變前，預售屋和營建股會繼續漲到不能漲，或直到經濟出現「黑天鵝」為止，「這樣的發展房價反而會越漲越不健康」！不過何世昌表示，自己說的不見得100%正確，也有可能滑鐵盧。