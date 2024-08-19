星巴克14款買一送一！星冰樂、星沁爽半價爽喝9小時　最便宜78元

本週開工迎接超嗨星巴克買一送一好友分享日優惠！14款指定品項爽喝星冰樂、星沁爽半價9小時，幫大家盤點一次算好優惠飲料價格，特大杯最便宜只要78元就入手、最貴也才90元，通通百元有找划算開喝。伯朗咖啡館每週一也有美式、本日咖啡「買一送一」。
📌星巴克14款買一送一！星冰樂、星沁爽半價爽喝9小時
總算等到「星巴克買一送一」有星冰樂！星巴克即將在8月19日，推出「盛夏的美好推薦」指定品項好友分享日，活動期間11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。大推14款指定品項，包括星冰樂、星沁爽都能買一送一太划算啦。
指定品項好友分享活動品項如下：夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
◾️幫大家盤點試算「14款特大杯飲品」優惠最低價：
夏日冰柚冷萃88元有找（兩杯175元）
冷萃咖啡80元（兩杯160元）最便宜咖啡
可可瑪奇朵85元（兩杯170元）
馥列白83元有找（兩杯165元）
特選馥郁那堤88元有找（兩杯175元）
芝麻瑪奇朵88元有找（兩杯175元）
巧克力可可碎片星冰樂80元（兩杯160元）最便宜星冰樂
摩卡可可碎片星冰樂93元有找（兩杯185元）
芝麻抹茶那堤88元有找（兩杯175元）
冰經典紅茶葛粉燕麥那堤90元（兩杯180元）
冰經典紅茶葛粉杏仁那堤90元（兩杯180元）
蜜柚紅茶78元有找（兩杯155元）本次最便宜飲料
柚子葡萄風味檸檬星沁爽58元有找（兩杯115元）最便宜星沁爽
柚子葡萄風味椰奶星沁爽63元有找（兩杯125元）
📌伯朗咖啡館：美式、本日咖啡「買一送一」
伯朗咖啡館全門市卡友獨享限定優惠，8月每週一持伯朗Lounge卡消費，可享「飲品買一送一」！提醒大家，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱/容量，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取；優惠不併用；南京概念店、城堡及員山門市恕不配合。
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總算等到「星巴克買一送一」有星冰樂！星巴克即將在8月19日，推出「盛夏的美好推薦」指定品項好友分享日，活動期間11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。大推14款指定品項，包括星冰樂、星沁爽都能買一送一太划算啦。
指定品項好友分享活動品項如下：夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
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夏日冰柚冷萃88元有找（兩杯175元）
冷萃咖啡80元（兩杯160元）最便宜咖啡
可可瑪奇朵85元（兩杯170元）
馥列白83元有找（兩杯165元）
特選馥郁那堤88元有找（兩杯175元）
芝麻瑪奇朵88元有找（兩杯175元）
巧克力可可碎片星冰樂80元（兩杯160元）最便宜星冰樂
摩卡可可碎片星冰樂93元有找（兩杯185元）
芝麻抹茶那堤88元有找（兩杯175元）
冰經典紅茶葛粉燕麥那堤90元（兩杯180元）
冰經典紅茶葛粉杏仁那堤90元（兩杯180元）
蜜柚紅茶78元有找（兩杯155元）本次最便宜飲料
柚子葡萄風味檸檬星沁爽58元有找（兩杯115元）最便宜星沁爽
柚子葡萄風味椰奶星沁爽63元有找（兩杯125元）
📌伯朗咖啡館：美式、本日咖啡「買一送一」
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