星巴克14款買一送一！星冰樂、星沁爽半價爽喝9小時　最便宜78元

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▲星巴克今14款買一送一！星冰樂、星沁爽半價爽喝9小時。（圖／記者蕭涵云攝）

▲伯朗咖啡館每週一卡友獨享美式、本日咖啡「買一送一」。（圖／翻攝自伯朗咖啡館官網）

本週開工迎接超嗨星巴克買一送一好友分享日優惠！14款指定品項爽喝星冰樂、星沁爽半價9小時，幫大家盤點一次算好優惠飲料價格，特大杯最便宜只要78元就入手、最貴也才90元，通通百元有找划算開喝。伯朗咖啡館每週一也有美式、本日咖啡「買一送一」。總算等到「星巴克買一送一」有星冰樂！星巴克即將在8月19日，推出「盛夏的美好推薦」指定品項好友分享日，活動期間11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。大推14款指定品項，包括星冰樂、星沁爽都能買一送一太划算啦。指定品項好友分享活動品項如下：夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。◾️（兩杯175元）（兩杯160元）最便宜咖啡（兩杯170元）有找（兩杯165元）有找（兩杯175元）有找（兩杯175元）（兩杯160元）最便宜星冰樂有找（兩杯185元）有找（兩杯175元）（兩杯180元）（兩杯180元）有找（兩杯155元）本次最便宜飲料有找（兩杯115元）最便宜星沁爽有找（兩杯125元）伯朗咖啡館全門市卡友獨享限定優惠，提醒大家，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱/容量，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取；優惠不併用；南京概念店、城堡及員山門市恕不配合。