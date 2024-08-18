中元節星巴克、4大手搖買一送一！得正送烏龍茶、CoCo純茶15元

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▲即將迎接「盛夏的美好推薦」指定品項好友分享日，星巴克14款買一送一爽喝星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）

▲CoCo都可回歸聯名統一木瓜牛乳的「拍拍拍呀青牛乳」；外送Uber Eats開喝指定品項「買一送一」。（圖／CoCo都可提供）

▲UberOne APP獨享優惠，外送消費滿100元，免費喝招牌烏龍茶。（圖／記者蕭涵云攝）

▲康青龍「胭粉芭梅買一送一」。（圖／翻攝自康青龍FB）

8月18日中元節又可期待星巴克買一送一！4大手搖飲料也買一送一爽喝萬波島嶼紅茶、康青龍、日出茶太及CoCo都可，還有得正外送消費滿100元「免費喝烏龍茶」、中元節CoCo加碼純茶一杯只要15元，划算清單一次整理告訴你，普渡拜拜澎湃開喝也不傷荷包。總算等到「星巴克買一送一」有星冰樂！星巴克即將在8月19日，推出「盛夏的美好推薦」指定品項好友分享日，活動期間11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。大推14款指定品項，包括星冰樂、星沁爽都能買一送一太划算啦。指定品項好友分享活動品項如下：夏日冰柚冷萃、冷萃咖啡、可可瑪奇朵、馥列白、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、蜜柚紅茶、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。CoCo都可8月應景平安茶優惠開跑，清爽降溫的紅茶、綠茶、青茶都能自由選擇、單杯就優惠，而且是臨櫃或都可訂線上選購都能划算開喝。提醒大家，商場門市/部分門市不適用；外送平台、門市外送不適用；優惠不併用。Uber Eats即日起至8月27日，拍拍拍呀青牛乳(L)、檸檬奇遇桔 (L)同品項買一送一；僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限，售完為止，活動時間及內容以門市為主，部分門市不參與本活動。foodpanda則是即日起至8月31日，珍珠奶茶(L)、21歲輕檸烏龍(L)同品項買一送一，僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止，部分門市不參與本活動。萬波島嶼紅茶最新聯名插畫大師原田治OSAMU GOODS，限定4款角色杯杯有夠萌。即日起至8月27日，在Uber Eats外送平台還有愛玉酸梅冰、冬瓜檸檬「買一送一」優惠可以喝；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。很少有優惠活動的得正要送原茶啦！即日起至8月27日，UberOne APP獨享優惠開跑，外送消費滿100元，免費贈送原茶乙杯，包括紅茶、綠茶、春烏龍、輕烏龍、焙烏龍都可以任意搭選，粉絲們喝起來。消暑開喝日出茶太買一送一了，即日起至8月27日，在外送平台Uber Eats點購日出茶太街邊店，可享指定檸檬翡翠綠、芒果撞QQ同品項「買一送一」優惠，果茶或咀嚼控都收服。參加門市：淡水老街/基隆百福/台北天成/八德廣福/內壢莊敬/新竹站前/竹北三民/竹北莊敬/竹北文興/台中秀泰/台中廣三SOGO/台中文心家樂福/台中JMall。康青龍即日起至8月27日開喝「胭粉芭梅買一送一」，嚴選紅心芭樂手工製成綿密果醬，保留原汁原味的果肉口感好Juicy，搭配金萱茶凍滿足咀嚼控，再放入一顆脆梅畫龍點睛。使用康青龍的龍來訂線上點餐、會員領券就能爽喝胭粉芭梅買一送一！數量有限，領完為止。