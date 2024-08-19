大谷翔平無極限！8月就有望「40轟40盜」　若完成將是MLB史上最速

MLB洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平今（19）日在客場迎戰聖路易紅雀的比賽中，敲出個人本季第39號全壘打，連兩戰開轟，距離完成「40轟40盜」的數據，只差1發全壘打和3次盜壘成功。他很有機會在8月就完成這項數據，若達成這將會是史上最速。甚至若能提升8月的低迷狀態，「50轟50盜」也並非癡人說夢。
大谷翔平8月有望達成 「40-40」MLB史上最速
大谷翔平在昨天之前，8月份的整體表現相當低迷，他在該月份的69次打擊中，僅有敲出12支安打，打擊率為1成74，不過他12支安打中有7支是全壘打，包括最近的這兩支。但就如紅雀隊外野手Lars Nootbaar說的那樣：「像大谷翔平這樣的人並沒有所謂真正的低潮。」即使狀態不佳，大谷也有能力對對手造成重傷害。
在連兩戰開轟後，大谷翔平已敲出個人本季第39號全壘打，距離「40轟40盜」只差1發全壘打和3次盜壘成功，他即將成為史上第6位單季擊出40 發全壘打和完成40次盜壘的球員，而且在8月份就達成「40-40」將是MLB史上最快的速度，這種情況發生的可能性正不斷提升，甚至維持這個效率下去，史無前例的「50-50」也並非不可能。
有望達成偉業 大谷翔平專注在幫球隊取得勝利
道奇隊獲勝後，與第2名的聖地牙哥教士隊的勝場差距擴大到3場，與第3名亞歷桑納響尾蛇的勝差擴大到4場。之後他們將回到主場，與西雅圖水手、坦帕灣光芒和巴爾的摩金鶯等球隊爭奪美聯季後賽席位。
大谷翔平受訪時表示：「如果能維持良好的狀態不斷累積勝利，並以更大的優勢進入道9月，那就太好了。」儘管個人正有機會創造新的驚人數字，但大谷目前更加專注地確保球隊爭取分區冠軍的目標上。
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大谷翔平在昨天之前，8月份的整體表現相當低迷，他在該月份的69次打擊中，僅有敲出12支安打，打擊率為1成74，不過他12支安打中有7支是全壘打，包括最近的這兩支。但就如紅雀隊外野手Lars Nootbaar說的那樣：「像大谷翔平這樣的人並沒有所謂真正的低潮。」即使狀態不佳，大谷也有能力對對手造成重傷害。
在連兩戰開轟後，大谷翔平已敲出個人本季第39號全壘打，距離「40轟40盜」只差1發全壘打和3次盜壘成功，他即將成為史上第6位單季擊出40 發全壘打和完成40次盜壘的球員，而且在8月份就達成「40-40」將是MLB史上最快的速度，這種情況發生的可能性正不斷提升，甚至維持這個效率下去，史無前例的「50-50」也並非不可能。
有望達成偉業 大谷翔平專注在幫球隊取得勝利
道奇隊獲勝後，與第2名的聖地牙哥教士隊的勝場差距擴大到3場，與第3名亞歷桑納響尾蛇的勝差擴大到4場。之後他們將回到主場，與西雅圖水手、坦帕灣光芒和巴爾的摩金鶯等球隊爭奪美聯季後賽席位。
大谷翔平受訪時表示：「如果能維持良好的狀態不斷累積勝利，並以更大的優勢進入道9月，那就太好了。」儘管個人正有機會創造新的驚人數字，但大谷目前更加專注地確保球隊爭取分區冠軍的目標上。