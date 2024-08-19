別再碎念年輕人理財不佳！購屋壓力飆升　10年平均1間貴368.3萬

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年輕人購屋壓力持續攀升！今年30歲以下房貸平均鑑估值1,160.7萬元、10年增幅46.5%，經常性薪資平均為46,073元、10年增幅19.5%，薪資漲幅明顯追不上房價。中信房屋研展室副理莊思敏指出，不少長輩碎念年輕人理財觀念不佳，導致無法購屋，事實上，在房價飆漲、薪水緩漲的背景下，現代年輕人面對的購屋環境無疑比過去更加嚴峻。據聯徵中心資料，30歲以下房貸平均鑑估值，2024年Q1 1,160.7萬元、2015年Q1 792.4萬元，10年增368.3萬元、增幅46.5%；另據勞動部資料，全體受僱員工平均每人每月經常性薪資，2024年3月4萬6,073元、2015年3月3萬8,530元，10年增7,543元、增幅19.5%。莊思敏表示，觀察房貸負擔與薪資漲幅變化，薪資明顯追不上房價，現代年輕人所需承擔的房貸鑑估值卻比10年前高出將近400萬，顯然房價飆漲的速度早已超出了普通受薪階級的承受範圍，尤其對於剛踏入社會、經濟能力尚在起步階段的年輕族群來說，購屋壓力更顯沉重。觀察各年齡購屋平均鑑估值，又以30歲以下增幅最高，她分析，一方面購屋門檻持續攀升，另一方面，許多年輕人自備款有限，不少建商也趁勢大舉推出低自備方案，但預售屋販賣未來價，進一步推升鑑估值，也榨乾了不少年輕人的未來。莊思敏指出，在過去「台灣錢淹腳目」的時代，許多人憑藉時代紅利率先積累了原始資本並進軍房地產市場，從持續上漲的房價中也獲得了豐厚回報，反觀現代年輕人，購屋壓力愈發沉重。最後，她說，儘管政府近年來為了維護居住正義、協助年輕人安心成家，推出了多項政策，包括：新青安2.0、平均地權管理條例修法、囤房稅等等，但薪水與房價之間落差懸殊，通貨膨脹又持續存在，如何才能從根源解決年輕族群的購屋困境，仍需政府和全體社會共同努力。