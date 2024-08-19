謝承均獻吻十元「又勾李洋女友脖子」　粉絲驚：看來又要上新聞了

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▲謝承均（中）和好友李洋（右一）及其女友於慶功宴合影。（圖／謝承均臉書）

羽球黃金男雙王齊麟、李洋在巴黎奧運連莊拿下金牌，回國後的慶功宴吃不完，本土劇演員謝承均繼日前分享對王齊麟女友陳詩媛（十元）獻吻的照片，被酸民攻擊後，昨（18）日再度於粉專上傳勾著李洋女友脖子的合照，粉絲笑虧：「看來又要上新聞了！」謝承均近日和六月、大牙、徐乃麟等人為麟洋配慶功，昨天公開眾人享用米其林大餐的一系列相片，其中一張謝承均兩隻手親密勾著李洋和其女友Susan的脖子，寫下：「太棒、太開心的夜晚了！沒有雜質，純粹的相聚！」貼文一發出，粉絲紛紛留言：「大家感情真好好有愛」、「好友相聚，就是開心」、「因為羽球結識一群好友真棒！麟洋配為國爭光拿下好成績，真的為他們感到高興」、「喜歡那句沒有雜質、純粹的相聚，因為這樣的小聚是很輕鬆愜意的」、「滿滿的祝福，不帶任何意思！」不過也有粉絲擔心，謝承均發布搭著李洋女友肩膀的照片，又要招來酸民作文章。謝承均14日和王齊麟、陳詩媛餐敘，事後分享他搭著王齊麟的肩膀，另一隻手緊握十元手腕，臉貼上女方，嘟起嘴假裝獻吻的照片，被部分網友質疑，謝承均解釋是心疼十元接機被謾罵，才故意做出親吻的動作，鼓勵女方。謝承均兩天後再發文，意有所指地說：「過好自己的生活，別人的酸言酸語，就當他放屁就好，在乎愛我們的人就夠了！」