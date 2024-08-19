麥當勞今起蛋捲冰淇淋買一送一！本週6大優惠券　免費吃吉事漢堡

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▲麥當勞APP全球版請大家吃「蛋捲冰淇淋買一送一」！本週6大優惠券還能免費吃吉事漢堡。（圖／記者蕭涵云攝）

▲義美銅鑼燒冰淇淋「買一送一」今最後一天！黑糖珍奶、草莓任選半價。（圖／翻攝自義美食品FB）

8月麥當勞最新優惠券來報到！本週APP全球版發送6大優惠券，最開心今（19）日起爽吃單點「蛋捲冰淇淋買一送一」，早餐購買豬肉滿福堡加蛋套餐「現折10元」、買超值全餐還能「免費送吉事漢堡」；義美食品也有「銅鑼燒冰淇淋買一送一」今最後一天，消暑爽吃黑糖珍珠奶茶和草莓口味都半價，划算好康一次整理告訴你。麥當勞APP全球版本週最新優惠券來了！今起至8月21日單點「蛋捲冰淇淋買一送一」；即日起至8月25日，早餐購買豬肉滿福堡加蛋套餐「現折10元」、「蜂蜜紅茶(冰)＋小薯」特價69元；8月23日至8月25日買超值全餐還能「免費送吉事漢堡」。本週8月25日前晚間17:00～21:00限定超省晚餐，加長時間爽吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」通通「特價99元」百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。義美食品今8月19日最後一天消暑優惠，IRIS & Friends 銅鑼燒冰淇淋「買一送一」口味任選！「黑糖珍珠奶茶」醇香咬得到珍珠的Q彈嚼勁，把人氣手搖飲料變成冰品；經典「草莓」以鮮乳冰淇淋為基底，搭配草莓果粒的酸甜多層次口感，外層銅鑼燒餅皮都烙印上可愛的IRIS & Friends圖樣，好誘人。提醒大家，限現售、每人限購2組，會員不再享95折；每人限購3組；依門市實際庫存為主，數量有限，售完為止。