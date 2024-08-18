義美「銅鑼燒冰淇淋買一送一」！全家大雪糕買1送1、7-11冰棒17元

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▲義美銅鑼燒冰淇淋「買一送一」！黑糖珍奶、草莓任選半價。（圖／翻攝自義美食品FB）

▲全家便利商店週末康康5百吉蘇打大雪糕​​​​​​​「買一送一」，相當於每支15元。（圖／翻攝自全家便利商店FB）

▲7-11統一超商杜老爺玉井情人果大脆冰棒17元有找！統一布丁牛奶雪糕25元。（圖／翻攝自7-ELEVEN FB）

中元節最強冰品消暑優惠又來報到！義美食品「銅鑼燒冰淇淋買一送一」，爽吃黑糖珍珠奶茶和草莓口味都半價；全家便利商店「百吉蘇打大雪糕買1送1」只要30元；7-11杜老爺玉井情人果大脆冰棒6支100元，換算下來一支17元有找，澎湃吃冰也有划算好康一次整理。義美食品即日起至8月19日，IRIS & Friends 銅鑼燒冰淇淋「買一送一」口味任選！把人氣手搖飲料變成冰，「黑糖珍珠奶茶」醇香咬得到珍珠的Q彈嚼勁，；還有經典的草莓，以鮮乳冰淇淋為基底搭配酸甜草莓果粒的多層次，外層銅鑼燒餅皮都烙印上可愛的IRIS & Friends圖樣。提醒大家，限現售、每人限購2組，會員不再享95折；每人限購3組；依門市實際庫存為主，數量有限，售完為止。全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，今最後一天百吉蘇打大雪糕「買一送一」只要30元，相當於每支15元就能消暑！另外酷繽沙經典黑炫牛奶酷繽沙也買一送一，葡萄王康普茶雙纖飲、FamiCollection金萱二十七都半價就能入手。7-11統一超商即日至8月18日推薦中元節超殺優惠，杜老爺玉井情人果大脆冰棒6件100元（原價30元/件），換算下來每件17元有找；統一布丁牛奶雪糕則是8件200元（原價35元/件），相當於每件25元。而且即日起至8月18日，購買指定禮盒/CITY系列/飲料/啤酒/泡麵/零食/糖果/精補品/冰品/冷凍食品/甜點/寵物食品，憑icash2.0或OPEN錢包，每滿250元立折25元。