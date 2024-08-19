房市／為偏鄉學子圓夢　信義房屋贊助和順國小走讀計畫

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嘉義縣義竹鄉和順國小雖位處偏鄉，但學校長期推動走讀教育，帶領偏鄉學生擴展視野，今年暑假的「徒步走讀澎湖、金門」計畫，由信義房屋全額贊助支持圓夢，幫助12名師生踏上離島土地完成走讀計畫，亦拜訪了信義房屋社區一家當地得獎單位「樸植作工作室」，透過互動認識社區營造，讓愛護社區從小紮根，增進對離島人文風情的了解。此次活動由全國SUPER教師國小組首獎得主林穎慧老師帶領，藉由走讀計畫激發學生的學習熱情，並提高他們的社會參與感。學生們在澎湖拜訪了曾獲信義房屋社區一家幸福社區類首獎的「樸植作工作室」，透過桌遊學習外來種植物銀合歡，深刻理解生態保育的重要性，體會到社區營造的成功之道。參加活動的學生郭沛紋說：「謝謝信義房屋讓我們有機會來到金門和澎湖，讓我印象最深刻的是金門瓊林聚落，一旁超過一公里的瓊林戰鬥坑道，置身其中彷彿回到『單打雙不打』的年代，也在這次走讀了解更多關於台灣的歷史。」同學談慶彤則表示：「來澎湖前並不清楚社區營造需要做什麼，在樸植作工作室大姊姊的介紹下，才知道他們透過各種方法，對抗外來種銀合歡植物，也在邊玩邊學的過程中，認識環境保護的重要性。」信義房屋表示，希望這次贊助能夠引起更多社會對偏鄉教育的重視，並鼓勵更多企業參與其中，共同為台灣的未來培育人才。信義房屋將持續關注與支持各類有助於社會進步的教育活動，讓更多學子受益。和順國小校長賀惠芳表示，這次的走讀計畫讓學生有機會走出教室，親身體驗並了解台灣離島的文化與生活方式，為他們的學習帶來難得的體驗。信義房屋「社區一家計畫」今年即將邁入第二十年，為國內單一企業支持最久、投入金額最多的社區營造計畫，並創下全台368個鄉鎮市區100%提案率的里程碑。除了讓大家關注社區營造，更希望促成社會改造，號召社會大眾參與公共事務，提出創新提案，為台灣重塑全新生命力與永續發展利基，也希望透過類似「徒步走讀澎湖、金門」計畫的支持，讓更多人了解社區一家獲獎社區的動人故事。