特企／筋骨痠痛成文明病　蔡凱宙醫師：喚醒自癒力才能成為肌優骨

長期飽受肩頸痠痛、腰痠背痛之苦嗎？你知道嗎，這些惱人的「疼痛訊號」其實是身體在向你求救！ 擁有30年骨科看診經驗的蔡凱宙醫師指出，許多難纏的骨科疾病，根源其實來自於不良生活習慣、缺乏運動，以及錯誤的飲食內容。
蔡凱宙醫師指出，許多人習慣依賴藥物來緩解疼痛，卻忽略了藥物可能帶來的副作用，以及治標不治本的問題。想要真正擺脫疼痛糾纏，唯有從「吃對食物」和「了解你的筋骨」開始，才能喚醒身體的自癒力！
然而現代人長時間久坐、姿勢不良，加上疏於運動，又常常攝取過多加工食品，導致身體長期處於發炎狀態，更容易造成肌肉痠痛、關節僵硬，甚至引發各種骨關節疾病。蔡凱宙醫師表示，現代人骨骼肌肉常見的問題包括：
1. 肌少症：
肌少症是隨著年齡增長而導致的肌肉質量和力量減少的疾病，特別影響65歲以上的老年人。根據統計，台灣約有7%至10%的老年人受到此病影響，這可能導致行動不便和跌倒風險增加，並與失智症有密切關聯。
為了預防肌少症，建議老年人應保持均衡飲食，攝取足夠的蛋白質和營養素，並進行肌力訓練和心肺運動。透過這些方法，可以有效增強肌肉力量，提高生活質量，延長健康壽命。
2. 骨質疏鬆：
隨著台灣進入超高齡社會，骨質疏鬆症已成為日益嚴重的健康問題。根據統計，65歲以上的老年人中，約有14.1%罹患此病，而女性的發病率高於男性。骨質疏鬆不僅增加骨折風險，還可能導致長期臥床，影響生活品質。
預防骨質疏鬆的關鍵在於均衡飲食和適當運動。蔡凱宙醫師建議，應攝取足夠的鈣質和維生素D，並進行如步行、舉重等荷重運動，以增強骨密度。此外，定期檢查骨密度，及早發現問題，對於降低骨折風險至關重要。
3. 足底筋膜炎：
足底筋膜炎是一種常見的足部疾病，主要表現為足底疼痛，尤其在早晨起床或長時間靜止後活動時更為明顯。這種情況通常與過度使用勞損、足部結構異常或不適合的鞋子有關。
預防足底筋膜炎的關鍵在於選擇合適的鞋子，並保持適度的運動。蔡凱宙醫師建議，應進行適當的拉伸和強化訓練，以增強足部肌肉的穩定性。此外，若出現疼痛，應及早就醫，透過適當的治療來緩解症狀。透過這些方法，可以有效降低足底筋膜炎的發生，提升生活品質。
4. 拇趾外翻：
拇趾外翻是個常見問題，特別是女性朋友。 很多患者因為外觀困擾，或是鞋子穿久疼痛難耐才來求診。其實，拇趾外翻不只影響美觀，嚴重時還會造成關節炎、行走困難等問題。
臨床方面，必須根據患者的年齡、活動量以及外翻程度，提供客製化的治療建議。輕微患者可以透過矯正鞋墊、夜間支架來改善；嚴重者則需要考慮微創手術矯正。
5. 脊椎側彎：
脊椎側彎不只孩子會發生，大人、長輩也要注意！孩子長時間使用3C產品、姿勢不良都可能造成脊椎側彎，家長要盡早發現，及早治療。
成年人則要注意工作姿勢，避免久坐、久站，也要避免搬運重物時姿勢不良，造成脊椎負擔。長輩們因為骨質疏鬆，更容易發生脊椎變形，平時除了多補充鈣質，更要透過正確的運動來保養脊椎
6. 五十肩：
五十肩好發於40歲以上的朋友，蔡醫師表示最近門診也有不少患者因為肩膀疼痛來求診，嚴重影響日常生活。五十肩是因為肩關節沾黏，造成肩膀疼痛、活動受限，千萬別輕忽！
想要改善五十肩，除了日常生活中要保持良好姿勢，避免長時間維持同一個姿勢外，更要透過正確的運動來活絡肩關節。
蔡凱宙醫師強調，隨AI技術革新，透過AI物理輔助課程，以簡單易學的動作，就能以淺顯易懂的方式，帶民眾了解骨骼的構造和常見問題，讓你更了解自己的身體。同時，AI就像你的專屬教練，會精準地幫你矯正動作，確保練習安全，並且擺脫錯誤姿勢，預防運動傷害。蔡凱宙醫師強調，身體有任何問題應先諮詢專業醫師，千萬別網路自己診斷，才能恢復健康活力人生。
蔡凱宙醫師的衛教資訊點擊連結https://www.pressplay.cc/link/s/6FD9323A
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然而現代人長時間久坐、姿勢不良，加上疏於運動，又常常攝取過多加工食品，導致身體長期處於發炎狀態，更容易造成肌肉痠痛、關節僵硬，甚至引發各種骨關節疾病。蔡凱宙醫師表示，現代人骨骼肌肉常見的問題包括：
1. 肌少症：
肌少症是隨著年齡增長而導致的肌肉質量和力量減少的疾病，特別影響65歲以上的老年人。根據統計，台灣約有7%至10%的老年人受到此病影響，這可能導致行動不便和跌倒風險增加，並與失智症有密切關聯。
為了預防肌少症，建議老年人應保持均衡飲食，攝取足夠的蛋白質和營養素，並進行肌力訓練和心肺運動。透過這些方法，可以有效增強肌肉力量，提高生活質量，延長健康壽命。
2. 骨質疏鬆：
隨著台灣進入超高齡社會，骨質疏鬆症已成為日益嚴重的健康問題。根據統計，65歲以上的老年人中，約有14.1%罹患此病，而女性的發病率高於男性。骨質疏鬆不僅增加骨折風險，還可能導致長期臥床，影響生活品質。
預防骨質疏鬆的關鍵在於均衡飲食和適當運動。蔡凱宙醫師建議，應攝取足夠的鈣質和維生素D，並進行如步行、舉重等荷重運動，以增強骨密度。此外，定期檢查骨密度，及早發現問題，對於降低骨折風險至關重要。
3. 足底筋膜炎：
足底筋膜炎是一種常見的足部疾病，主要表現為足底疼痛，尤其在早晨起床或長時間靜止後活動時更為明顯。這種情況通常與過度使用勞損、足部結構異常或不適合的鞋子有關。
預防足底筋膜炎的關鍵在於選擇合適的鞋子，並保持適度的運動。蔡凱宙醫師建議，應進行適當的拉伸和強化訓練，以增強足部肌肉的穩定性。此外，若出現疼痛，應及早就醫，透過適當的治療來緩解症狀。透過這些方法，可以有效降低足底筋膜炎的發生，提升生活品質。
4. 拇趾外翻：
拇趾外翻是個常見問題，特別是女性朋友。 很多患者因為外觀困擾，或是鞋子穿久疼痛難耐才來求診。其實，拇趾外翻不只影響美觀，嚴重時還會造成關節炎、行走困難等問題。
臨床方面，必須根據患者的年齡、活動量以及外翻程度，提供客製化的治療建議。輕微患者可以透過矯正鞋墊、夜間支架來改善；嚴重者則需要考慮微創手術矯正。
5. 脊椎側彎：
脊椎側彎不只孩子會發生，大人、長輩也要注意！孩子長時間使用3C產品、姿勢不良都可能造成脊椎側彎，家長要盡早發現，及早治療。
成年人則要注意工作姿勢，避免久坐、久站，也要避免搬運重物時姿勢不良，造成脊椎負擔。長輩們因為骨質疏鬆，更容易發生脊椎變形，平時除了多補充鈣質，更要透過正確的運動來保養脊椎
6. 五十肩：
五十肩好發於40歲以上的朋友，蔡醫師表示最近門診也有不少患者因為肩膀疼痛來求診，嚴重影響日常生活。五十肩是因為肩關節沾黏，造成肩膀疼痛、活動受限，千萬別輕忽！
想要改善五十肩，除了日常生活中要保持良好姿勢，避免長時間維持同一個姿勢外，更要透過正確的運動來活絡肩關節。
蔡凱宙醫師強調，隨AI技術革新，透過AI物理輔助課程，以簡單易學的動作，就能以淺顯易懂的方式，帶民眾了解骨骼的構造和常見問題，讓你更了解自己的身體。同時，AI就像你的專屬教練，會精準地幫你矯正動作，確保練習安全，並且擺脫錯誤姿勢，預防運動傷害。蔡凱宙醫師強調，身體有任何問題應先諮詢專業醫師，千萬別網路自己診斷，才能恢復健康活力人生。
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