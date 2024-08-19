中國馬拉松正妹兼學霸！參加巴黎奧運第72名完賽　錄取清華博士班

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▲巴黎奧運結束後，中國馬拉松運動員夏雨雨在個人微博平台分享了一自己收到清華大學博士研究生錄取通知的影片，眾多網友送上祝福，讚嘆她不僅是個運動員，同時還是個學霸。（圖／翻攝自微博）

國馬拉松正妹兼學霸！現年26歲的馬拉松運動員夏雨雨，代表中國參加本屆巴黎奧運賽事，跑出以2小時42分10秒的成績，位排第72名完賽。根據中國媒體報導指出，夏雨雨來自貴州，在國中一次跑步測試中被體育老師發現潛能，因而投入馬拉松訓練。在田徑賽場上，夏雨雨在2018年的全國田徑錦標賽女子10000公尺賽事、2022年的北京馬拉松賽女子組分別奪下冠軍，逐漸展露頭角，隨後在今年的日本名古屋女子馬拉松賽刷新個人最好成績，位列賽事第五，達標巴黎奧運選拔標準。她個人認為，還沒發揮出自身應有的水準，但從比賽中獲益良多，並在個人社群平台上發文寫道：「希望四年後的我能比現在更強。」