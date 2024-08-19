中國馬拉松正妹兼學霸！參加巴黎奧運第72名完賽　錄取清華博士班

國馬拉松正妹兼學霸！現年26歲的馬拉松運動員夏雨雨，代表中國參加本屆巴黎奧運賽事，跑出以2小時42分10秒的成績，位排第72名完賽。奧運結束後，夏雨雨在個人微博平台分享了一則自己收到清華大學博士研究生錄取通知的影片，眾多網友送上祝福，讚嘆她不僅是個運動員，同時還是個學霸。
雙腳跑進清華 賽事外兼顧學業
根據中國媒體報導指出，夏雨雨來自貴州，在國中一次跑步測試中被體育老師發現潛能，因而投入馬拉松訓練。在2016年時，透過運動隊招生考入清華大學經管學院，因此需同時上課和訓練，夏雨雨每天6點就起床練習，且至少跑20公里以上，毅力驚人。
在田徑賽場上，夏雨雨在2018年的全國田徑錦標賽女子10000公尺賽事、2022年的北京馬拉松賽女子組分別奪下冠軍，逐漸展露頭角，隨後在今年的日本名古屋女子馬拉松賽刷新個人最好成績，位列賽事第五，達標巴黎奧運選拔標準。
巴黎奧運不如預期 期許4年後再戰
儘管夏雨雨在巴黎奧運的比賽中，遭遇頭暈、嘔吐等不舒服狀況，仍然堅持跑完全程，最後以第72名完賽。她個人認為，還沒發揮出自身應有的水準，但從比賽中獲益良多，並在個人社群平台上發文寫道：「希望四年後的我能比現在更強。」
在巴黎奧運遠征結束後，夏雨雨收到清華大學博士研究生的錄取通知，將回歸同時兼顧課業和賽事表現的生活，而她在貼文中也寫道：「道阻且長，行則將至」顯示對自我將來的期許。
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根據中國媒體報導指出，夏雨雨來自貴州，在國中一次跑步測試中被體育老師發現潛能，因而投入馬拉松訓練。在2016年時，透過運動隊招生考入清華大學經管學院，因此需同時上課和訓練，夏雨雨每天6點就起床練習，且至少跑20公里以上，毅力驚人。
在田徑賽場上，夏雨雨在2018年的全國田徑錦標賽女子10000公尺賽事、2022年的北京馬拉松賽女子組分別奪下冠軍，逐漸展露頭角，隨後在今年的日本名古屋女子馬拉松賽刷新個人最好成績，位列賽事第五，達標巴黎奧運選拔標準。
巴黎奧運不如預期 期許4年後再戰
儘管夏雨雨在巴黎奧運的比賽中，遭遇頭暈、嘔吐等不舒服狀況，仍然堅持跑完全程，最後以第72名完賽。她個人認為，還沒發揮出自身應有的水準，但從比賽中獲益良多，並在個人社群平台上發文寫道：「希望四年後的我能比現在更強。」
在巴黎奧運遠征結束後，夏雨雨收到清華大學博士研究生的錄取通知，將回歸同時兼顧課業和賽事表現的生活，而她在貼文中也寫道：「道阻且長，行則將至」顯示對自我將來的期許。
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