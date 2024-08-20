獨家／安芝儇自曝理想型！「3殘酷條件」遭吐槽：富二代才做得到

韓籍啦啦隊女神安芝儇、朴旻曙（Mingo）、李晧禎、南珉禎今年（2024）初陸續來台，在棒球場吹起一股韓風。先前4人接受《NOWnews今日新聞》專訪，女孩們中，除了安芝儇是E（外向）人之外，其他全是I（內向）人，安芝儇聊到理想型，列出了3點條件，讓經紀人無奈吐槽：「只有富二代做得到。」
安芝儇列3條件遭經紀人吐槽 南珉禎不在乎另一半外貌
女孩們被問到理想型，除了南珉禎自稱不在乎外貌之外，大家一致都喜歡高䠷型帥哥，Mingo強調，對於另一半的品性很要求，對方不能有不良嗜好，「像是亂丟垃圾、亂吐痰之類的，還要浪漫。」而安芝儇則自信回答，自己喜歡有目標、理想的男生，必須要有自己的事業但又不能太忙，最好要隨傳隨到，讓經紀人忍不住吐槽：「那只有富二代才做得到。」
對於身高172公分的李晧禎來說，男生如果有超過185公分，對她來說非常加分，「希望對方是讓我尊敬的人，比如說我比較有選擇障礙，如果對方是可以先替我想到這些，給一些建議的話，會讓我覺得個性比較互補，希望對方能夠尊重我又值得信賴。」而南珉禎則強調，喜歡貼心又誠實的男生，不在意外貌，一脫口而出，立刻被其他女孩們抗議。
清純精靈Mingo擔任性感主舞 172cm李晧禎自稱「身高擔當」
至於如果4人要組團出道，大家會是什麼擔當呢？最擅長跳舞的Mingo立刻選擇了「主舞」，用中文不斷重複，「性感，我性感。」讓大家笑翻，個性活潑的安芝儇覺得只要有她在的地方就有歡笑，笑說自己是團內「氣氛擔當」，而李晧禎是4人中身高最高的，她不好意思表示自己是「身高擔當」，南珉禎則毫不猶豫選擇了「主唱」。
安芝儇想學打鼓抒發壓力 南珉禎現場大唱《小幸運》
提到在台灣未來的發展，Mingo表示自己從小的夢想就是成為藝人，「有機會學習唱歌的話不排斥，但比起唱歌，更希望中文有學好之後可以挑戰演戲。」而安芝儇從出道以來，都是在啦啦隊中發展，她也想要多方嘗試，「想學唱歌、K-POP類型的舞蹈，接下來還希望自己能學會一樣樂器。」她透露自己目前最想學打鼓，覺得會很紓壓。
擁有高䠷模特兒身材的李晧禎想要朝平面、廣告發展，「前陣子有拍攝手機殼的平面照，粉絲的反應很好，廠商覺得很好看，我自己也覺得很喜歡。」輪到南珉禎回答時，她立刻抓起面前的麥克風，大秀一段《小幸運》，引來全場歡呼，她透露自己熱愛唱歌，希望能受到專業的歌唱訓練，「發行專輯或單曲，也希望能在棒球場唱歌給大家聽。」
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女孩們被問到理想型，除了南珉禎自稱不在乎外貌之外，大家一致都喜歡高䠷型帥哥，Mingo強調，對於另一半的品性很要求，對方不能有不良嗜好，「像是亂丟垃圾、亂吐痰之類的，還要浪漫。」而安芝儇則自信回答，自己喜歡有目標、理想的男生，必須要有自己的事業但又不能太忙，最好要隨傳隨到，讓經紀人忍不住吐槽：「那只有富二代才做得到。」
對於身高172公分的李晧禎來說，男生如果有超過185公分，對她來說非常加分，「希望對方是讓我尊敬的人，比如說我比較有選擇障礙，如果對方是可以先替我想到這些，給一些建議的話，會讓我覺得個性比較互補，希望對方能夠尊重我又值得信賴。」而南珉禎則強調，喜歡貼心又誠實的男生，不在意外貌，一脫口而出，立刻被其他女孩們抗議。
清純精靈Mingo擔任性感主舞 172cm李晧禎自稱「身高擔當」
至於如果4人要組團出道，大家會是什麼擔當呢？最擅長跳舞的Mingo立刻選擇了「主舞」，用中文不斷重複，「性感，我性感。」讓大家笑翻，個性活潑的安芝儇覺得只要有她在的地方就有歡笑，笑說自己是團內「氣氛擔當」，而李晧禎是4人中身高最高的，她不好意思表示自己是「身高擔當」，南珉禎則毫不猶豫選擇了「主唱」。
安芝儇想學打鼓抒發壓力 南珉禎現場大唱《小幸運》
提到在台灣未來的發展，Mingo表示自己從小的夢想就是成為藝人，「有機會學習唱歌的話不排斥，但比起唱歌，更希望中文有學好之後可以挑戰演戲。」而安芝儇從出道以來，都是在啦啦隊中發展，她也想要多方嘗試，「想學唱歌、K-POP類型的舞蹈，接下來還希望自己能學會一樣樂器。」她透露自己目前最想學打鼓，覺得會很紓壓。
擁有高䠷模特兒身材的李晧禎想要朝平面、廣告發展，「前陣子有拍攝手機殼的平面照，粉絲的反應很好，廠商覺得很好看，我自己也覺得很喜歡。」輪到南珉禎回答時，她立刻抓起面前的麥克風，大秀一段《小幸運》，引來全場歡呼，她透露自己熱愛唱歌，希望能受到專業的歌唱訓練，「發行專輯或單曲，也希望能在棒球場唱歌給大家聽。」