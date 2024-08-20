星巴克買一送一！冰熱大杯美式咖啡「單杯喝半價55元」隱藏買法曝

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▲現在星巴克門市只要租借循環杯，購買美式咖啡「單杯就能享半價55元」優惠。（圖／台灣星巴克提供）

▲摩斯漢堡週二咖啡日，中杯咖啡單點39元優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

大家最愛的「星巴克買一送一」優惠繼續划算開喝！foodomo外送那堤及紅茶那堤都半價；還有美式咖啡「單杯就能喝半價55元」隱藏買法曝光，只要租借循環杯，不限冰熱、大杯或特大杯，都可享美式咖啡半價優惠。摩斯漢堡週二咖啡日，APP會員獨享中杯咖啡單點39元優惠一次整理。星巴克最新外送「買一送一」優惠，特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），換算下來，通通百元有找、半價喝爽爽。星巴克為推廣循環杯租借，推出「美式咖啡半價」優惠活動，而且不限冰熱、大杯或特大杯美式咖啡都有優惠（不包含特選）；幫大家試算，提醒大家，依各門市現貨為準；活動優惠僅適於租借循環杯同時以此循環杯點購與盛裝大杯(含)以上美式咖啡才可享有此杯美式咖啡半價優惠；優惠不併用；不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務。摩斯漢堡即日起至9月30日，每週二MOS咖啡日全時段優惠，APP會員獨享至門市購買摩斯咖啡(M)單點39元優惠（原價50元），現省11元。「培根雞蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」79元優惠（原價90元）也是現省11元，而且蛋堡還可更換為番茄蛋布里歐堡或火腿歐姆蛋布里歐堡。