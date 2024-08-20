「王陽明娘炮」登上關鍵字　老婆蔡詩芸16字發聲了

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▲蔡詩芸一年沒上Threads，一打開發現大家都在討論老公王陽明。（圖／翻攝自蔡詩芸Threads）

▲王陽明（左）宣傳電影期間因「不比娘炮動作」言論惹議，《角頭》製片張威縯（右圖右）鞠躬發聲道歉。（圖／王陽明臉書、張威縯臉書）

王陽明近日為宣傳新片《角頭－大橋頭》走訪北中南展開電影首映會，在活動期間，有粉絲想比愛心，他卻以擊掌回應，並在社群平台表示「不比娘炮的動作」惹性平協會不悅，，事件越滾越大，王陽明的老婆蔡詩芸19日在Threads上發文，驚訝一年沒使用，怎麼一打開都是王陽明，引來許多網友回覆。王陽明在出席電影宣傳活動時，以擊掌回應粉絲想比愛心的動作，事後王陽明在社群平台上說自己不比「娘炮」的動作，引來各界議論紛紛，有人說他沒接受過性平教育，王陽明也不甘示弱回嗆，「好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼，對，你們都超Man！」事件延燒至今，王陽明仍未出面回應或是道歉，他的老婆蔡詩芸則是在社群平台發文，「」引來許多網友留言回覆，「因為妳老公帶頭霸凌」、「因為妳老公不知道在供殺小」、「很自豪對吧，混了那麼多年，終於有代表作了」。對於王陽明的娘炮言論，性平教育協會在臉書發文表示，不想比愛心沒有錯，錯的是使用了「娘炮」這個貶抑的詞彙，做自己沒有問題，但王陽明的「做自己」會讓許多不符合主流性別氣質的人無法「做自己」。電影《角頭》製片張威縯（宏哥）也在深夜透過社群發聲表示，「他並不是外界所說的囂張行徑，我已經請他退駕出大橋頭的麥可哥了！他沒有刻意去冒犯任何人。」有趣的是，王陽明不想和娘炮有掛勾，但因為這次的發言，卻讓「王陽明娘炮」一詞登上關鍵字搜尋，格外諷刺。