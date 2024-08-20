股市震盪！房市爆「賣房救股潮」多殺多？章定煊：一類人才要擔心

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▲章定煊表示，台股下跌不易影響房市，故「賣房救股」導致的多殺多不容易出現。（圖／記者陳韋帆攝）

股市進入修正震盪期，房市是否會受到影響？有可能引爆「賣房救股潮」多殺多？學者章定煊接受《NOWnews》訪問表示，「台灣房股連動關係是單向的，股市好房市就會好，但股市差不見得會影響房市，如果有影響，恐怕也只是少數的少年股神要當心了！」章定煊表示，賣房救股這件事情在台灣很難發生，大家會用股市會不會漲決定要不要買房，但不會因為股市下跌就賣房救股，除非是瘋狂融資大開槓桿的少年股神，但屬於少數，自然影響整體市場不大。他指出，台灣房股連動屬於單向關係，股市上漲，就會帶動房市向上走，這幾年特別明顯，但股市下跌時，確實會影響多頭氣勢，但台灣房價長期有向下僵固性，不容易造成房價下跌，至少台灣目前房市史上沒有發生過，過去實證就是這樣。不過，章定煊也提到，台灣確實也曾發生過兩次重大股災，分別是1990、2007年大規模金融海嘯，股市哀號遍野、房市也慘兮兮，但主因已經不是股市不好，而是整體經濟都受到重創。他說，如果想看到台股大跌進而影響房市，目前確實有空間，從兩萬四一口氣修正回萬六、萬七就有可能，會出現很多斷頭、跑路的房子，大量流入法拍市場，進而影響房市，目前唯一可能性，就是美國對台積電進行貿易懲罰，但機率似乎沒有特別高。至於現在是否能買房？章定煊建議，短期而言，台灣目前缺工狀況嚴重，材料價格雖有微幅下修但仍維持高檔，所以房價難跌；中長期而言，台灣高齡、少子化問題依舊存在，最終人口將會往都會區集中，日本現在大送郊區房就是最好的例子，所以最好選擇在都會精華區。