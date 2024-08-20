高雄昔「霸王商圈」高掛10個租！新崛江沒落了？在地曝現況與未來

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▲李家妮指出，目前新崛江待租物件多為中大型或臨路店面，租金總價水位較高。（圖／台灣房屋提供）

▲劉沛緹指出，政府近期積極發展亞灣、駁二、高雄港等觀光，新崛江頗有復甦氣勢。（圖／台灣房屋提供）

高雄近年積極推動觀光經濟，除了各大國際大咖演唱會紛紛鎖定高雄，近日舉辦的高雄海洋派對，更邀請法國水上飛板秀首度登台，大幅帶動高雄觀光人潮，不過有網友來到高雄知名新崛江商圈，卻發現逛街人潮空蕩，商圈店面至少掛了10面招租牌，就有網友指出，新崛江主要因商圈轉移及店租漲太兇，讓人潮店面銳減。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，新崛江為高雄年輕族群的潮流聖地，包含周邊的大統、大立百貨以及玉竹街商圈，形成熱鬧的五福商圈，是在地人與觀光客熱門娛樂、購物景點，然而近幾年受疫情影響，加上電商購物消費崛起，實體店面需求降低，同時隨商圈轉移至北高雄，人潮與商機相對受影響。她表示，觀察目前新崛江待租物件，多為中大型或臨路型店面，租金水位大多偏高，主要是因為實體店面對不同產業仍有其需求性，而店面規模較大、月租水位高的物件，多仰賴中大型業者較有力進駐，空租率相比小店面也會來的高。台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，比較南高新崛江與北高瑞豐夜市現況，同為三角窗或路口店面，新崛江租金每月約6萬起，瑞豐約5~5.5萬，然而，瑞豐夜市人潮更旺盛，商家也出現版圖移動的現象。不過，她也提到，其實新崛江近期頗有復甦氣勢，今年6月，位於五福二路與文橫一路的三角窗大型透店，就有業者搶先卡位，豪擲月租35萬元進駐，目前店面已裝修中。另外，新崛江知名的奧斯卡影城，2022年2月熄燈後，舊址已由高雄知名建商高價收購，目前已拆除，預計新建27層住宅大樓，未來受新案進駐，除了有利拉抬區段住宅行情，受惠居住人口移入，人潮帶動商機，也可望為商圈挹注新氣象。展望新崛江未來，劉沛緹認為，受亞灣區發展利多，政府積極推廣駁二特區、高雄港灣觀光活動，帶動南高雄觀光商機復甦，有利引入新崛江人潮與商機，對有意進駐商圈的租客來說，目前相對店面選擇性多元，且議價可能更具彈性空間。