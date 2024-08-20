必勝客不只買一送一！8款大披薩199元　拿坡里現折100、達美樂4折

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▲必勝客現在不只有ME BOX獨饗盒「買一送一」優惠！8款「大披薩199元」倒數4天。（圖／記者蕭涵云攝）

▲拿坡里大披薩「現折100元」隱藏買法曝光。（圖／記者蕭涵云攝）

▲達美樂16吋巨無霸披薩「下殺4折」。（圖／翻攝自達美樂FB）

暑假接近尾聲，幫大家一次整理3大披薩優惠！必勝客不只買一送一，平日外帶「8款大披薩199元」優惠倒數4天快衝一波；拿坡里隱藏買法「現折100元」；達美樂16吋巨無霸披薩則「下殺4折」優惠，還可選擇雙拼口味繼續吃6天。必勝客現在不分平假日、天天都有ME BOX獨饗盒「買一送一」限時優惠，單點209元紙包飯，松露牛肝菌干貝、粉紅海鮮起司、西班牙海鮮3種口味任選，免費再送89元個人披薩，有夏威夷、美式臘腸、羅勒青蔬、照燒雞、四小福口味可以挑選。而且即日起至8月23日，平日外帶「8款大披薩199元」超划算優惠倒數4天，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、夏威夷、雙層美式臘腸等8款口味都有好康；而且只要加40元還可以升級全新熱帶鳳梨海鮮總匯；而且副食加購超值價也只要49元起、升級芝心餅皮也限時半價優惠。提醒大家，部分口味不適用，數量有限，售完為止，活動內容以官網標示為準。拿坡里披薩・炸雞店響應ecoco，號召大家回收寶特瓶、廢電池，保護地球從身邊做起、減少塑膠污染，還可以換取ecoco循環點數；而且ecoco點數30PT可兌換「拿坡里 ecoco專屬套餐折價券」1張，即日起至10月31日，使用該折價券外帶大披薩可享特價269元優惠價（原價369元），相當於「現折100元」。而達美樂獨家16吋巨無霸披薩則「下殺4折」比半價還便宜，推薦雙拼口味吃起來更過癮，蔬食雙拼「白醬彩蔬＋小農田園鮮蔬」420元、招牌雙拼「超級豪華＋金鑽夏威夷」424元、極致雙拼「極致豪華＋極致干貝海鮮」560元，即日起吃到8月25日倒數6天，比「買一送一」划算優惠還便宜。