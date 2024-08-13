比奧運買一送一便宜！必勝客「8大披薩199元」吃9天、達美樂殺4折
2024巴黎奧運16天結束了，還是有划算速食優惠可以吃，幫大家挖出比金牌「買一送一」便宜的披薩優惠，必勝客「8款大披薩199元」連續吃9天、達美樂則端出「16吋巨無霸披薩超殺4折」，最便宜只要420元，2大披薩優惠一次整理告訴你。
記者蕭涵云/綜合報導
📌必勝客「8款大披薩」199元！連續吃9天
必勝客即日起至8月23日，平日外帶199元大披薩超划算優惠又來報到，口味包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、夏威夷、雙層美式臘腸等8款口味；而且只要加40元還可以升級全新熱帶鳳梨海鮮總匯，連續9天快閃開吃；而且副食加購超值價也只要49元起、升級芝心餅皮也限時半價優惠。提醒大家，部分口味不適用，數量有限，售完為止，活動內容以官網標示為準。
📌達美樂16吋巨無霸披薩「下殺4折」
而達美樂獨家16吋巨無霸披薩則「下殺4折」比半價還便宜，推薦雙拼口味吃起來更過癮，蔬食雙拼「白醬彩蔬＋小農田園鮮蔬」420元、招牌雙拼「超級豪華＋金鑽夏威夷」424元、極致雙拼「極致豪華＋極致干貝海鮮」560元，即日起吃到8月25日，簡直比奧運金牌「買一送一」優惠還便宜。