中國間諜潛逃出境！菲律賓市長逃往新加坡　被證實非法前往多國

菲律賓丹轆省斑斑市長（Bamban, Tarlac）愛麗絲．郭（Alice Guo）近期被踢爆指紋與近20年前被舉報是中國間諜的女嫌犯郭華萍指紋吻合，本月13日菲律賓政府正式罷黜她的市長之職，不過從事發到現在近一個多月，郭華萍始終不回應和消聲匿跡，民間懷疑她早已潛逃出國，菲律賓移民局在19日證實收到可靠消息稱郭華萍與其家人早已偷偷出國，並輾轉前往馬來西亞、新加坡和印尼。
綜合外國媒體報導，案發後她的華文名「郭華萍」和英文名「愛麗絲．郭」都被列入了移民局監管名單，即便這兩個身份都顯示仍在菲律賓境內，但郭華萍已透過非法管道潛逃出國。菲律賓移民局局長坦辛科（Norman Tansingco）19日說，部門收到了郭華萍於7月非法前往馬來西亞的情報。據稱，她隨後與妹妹希拉·郭（Sheila Guo）和兄長韋斯利·郭（Siemen Guo）一起飛往新加坡，並在18日週末疑似飛往印尼。
坦辛科表示：「我們從國外同行那裡得到情報，郭華萍非法前往馬來西亞，然後飛往新加坡。據稱，她與希拉和韋斯利於7月21日飛往新加坡」。
菲律賓移民局表示，雖然郭華萍的名字列在菲律賓司法部的「移民監視公告（ILBO）」上，但她的離境狀況並沒有記錄在菲律賓移民局的系統和中央數據庫中。坦辛科表示，郭華萍可能沒有通過菲律賓移民局的必要檢查就離開了菲律賓，儘管菲律賓移民局在所有常規國際出入境口岸都派駐了官員。
坦辛科指出，在國外同行獲得消息，7月18日郭華萍從菲律賓逃往馬來西亞，並在7月21日抵達新加坡，在本月19日疑似前往印尼，她的行蹤也引發社會輿論，因為她在多個國家來去自如，完全不像一個「流亡的逃犯」。
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坦辛科表示：「我們從國外同行那裡得到情報，郭華萍非法前往馬來西亞，然後飛往新加坡。據稱，她與希拉和韋斯利於7月21日飛往新加坡」。
菲律賓移民局表示，雖然郭華萍的名字列在菲律賓司法部的「移民監視公告（ILBO）」上，但她的離境狀況並沒有記錄在菲律賓移民局的系統和中央數據庫中。坦辛科表示，郭華萍可能沒有通過菲律賓移民局的必要檢查就離開了菲律賓，儘管菲律賓移民局在所有常規國際出入境口岸都派駐了官員。
坦辛科指出，在國外同行獲得消息，7月18日郭華萍從菲律賓逃往馬來西亞，並在7月21日抵達新加坡，在本月19日疑似前往印尼，她的行蹤也引發社會輿論，因為她在多個國家來去自如，完全不像一個「流亡的逃犯」。