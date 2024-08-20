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宋慧喬用神顏撐起「狗啃瀏海」　釣出業界大咖：要我嚇到啥程度？

記者陳雅蘭／綜合報導

▲宋慧喬嘗試新髮型，一張「狗啃瀏海封面照」掀起討論。（圖／宋慧喬IG）
▲宋慧喬嘗試新髮型，一張「狗啃瀏海封面照」掀起討論。（圖／宋慧喬IG）
宋慧喬拍完《黑暗榮耀》名氣再攀升，身為時尚圈寵兒的她，國內外的精品活動、雜誌邀訪跑不完。她日前公開拍攝知名雜誌的封面照，一張「狗啃瀏海」的突破尺度新造型，再次顛覆大眾想像。

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宋慧喬拍出歷代級封面照　「狗啃瀏海」大獲好評

宋慧喬現在的生活重心擺放事業上，除了當空中飛人跑遍海外的精品活動，也常接受國際雜誌的採訪，她近日公開一張《ELLE KOREA》的封面照，一張「狗啃瀏海」的髮型掀起討論，不少業界人士都留言表示：「哇...歷代級啊！這是最近的畫報中最棒的」、「還要讓我驚訝到什麼程度呢？」、「妖精嗎？」、「天啊，太可愛了」，演員宋允兒也讚嘆回應：「怎麼會這樣？」好評不斷。

除了時尚活動，宋慧喬睽違9年重返大銀幕，跟全汝彬主演電影《黑修女們》，該作日前已拍攝完畢。不只電影，她確定會客串秀智的新電視劇《都會實現嗎》，因為《都會實現嗎》的編劇金銀淑是宋慧喬的恩人與好友，同時也是「雙宋」媒人，所以宋慧喬才會義氣相挺，飾演劇中神祕角色，而她會以何種形式現身劇中，引發期待。

宋慧喬介紹　過去作品、男友&前夫都是「神等級」

宋慧喬國三時參加模特兒選拔大賽並拿下冠軍，成為品牌代言人並拍攝廣告，因為長相上鏡而收到電視台聯繫試鏡，進而展開演藝工作。早期的她什麼戲都拍，最搞笑的代表作為《順風婦產科》，後續才慢慢爬上女一，主演《藍色生死戀》、《All In 真愛賭注》，但真正讓宋慧喬走紅的，是跟Rain合演的浪漫喜劇《浪漫滿屋》、和玄彬主演的《他們的世界》、以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，而這3部作品「宋慧喬通通假戲真做」，只是Rain、玄彬都已成為過去式，宋仲基則是她的前夫。

雖然拍完《太陽的後裔》後，宋慧喬仍有推出2部電視劇《男朋友》、《現正分手中》，但成績大不如前；她決定不再飾演光鮮亮麗的女主人公，在《黑暗榮耀》變身悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春，《黑暗榮耀》系列作品再讓宋慧喬名氣三級跳，代言、廣告接到手軟，她更憑此劇拿下「第59屆百想藝術大賞」的最佳女主角

宋慧喬小檔案
生　日：1981年11月22日（42歲）
身　高：161cm
體　重：45kg
MBTI：INFJ
緋　聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基
婚　姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）
代表作：
《順風婦產科》
《藍色生死戀》
《情定大飯店》
《All In 真愛宣言》
《浪漫滿屋》
《他們的世界》
《太陽的後裔》
《黑暗榮耀1》
《黑暗榮耀2》

▲宋仲基、宋慧喬婚紗照。（圖／翻攝UAA、Blossom娛樂）
▲宋慧喬（右）跟宋仲基的婚姻破滅，震驚不少人。（圖／翻攝UAA、Blossom娛樂）
▲《順風婦產科》的吳家大姐朴美善（左）對於妹妹宋慧喬25年後變成大明星，直言不敢相信。（圖／SBS、宋慧喬IG）
▲宋慧喬（中）曾演過《順風婦產科》，劇中搞笑沒偶像包袱。（圖／SBS、宋慧喬IG）
▲《黑暗榮耀》宋慧喬。（圖／宋慧喬IG）
▲宋慧喬憑藉《黑暗榮耀》扭轉形象，深受觀眾喜愛。（圖／宋慧喬IG）

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