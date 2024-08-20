批黃珊珊、陳智菡「唬爛」　黃智賢嘆：人民被柯文哲當白癡耍

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民眾黨主席、前台北市長柯文哲近期爭議連環爆，民眾黨數度為政治獻金申報不實一事召開記者會，不過，名嘴黃智賢今（20）日批評，任競選總幹事黃珊珊、副總幹事長陳智菡每天在記者會「畫唬爛」，真的把2300萬人當白痴？她直言，柯文哲政治獻金，可以看到柯文哲怎麼花錢，「他的刻薄，他的貪婪與離譜，也一覽無遺」。黃智賢在臉書批評，柯文哲最難的演技，是親信被抓包了，被搜索了，被交保了，居然還可以出來開記者會，出來裝無辜，嚴肅的，一本正經的，裝模作樣說幹話。黃智賢感嘆，人民更可憐，得日日被柯文哲破綻處處的劇本，當作白癡耍，更可怕的是，記者會真正的目的，會不會是為了要空中串供？要把涉案人的立場一致？黃智賢質疑，柯文哲認為，黃珊珊、陳智菡每天在記者會「畫唬爛」，胡扯一通，政治獻金作假帳就可以過關？真的把2300萬人當白痴？幾乎每一筆支出，都疑雲重重，不合常情。黃智賢提到，看到黃珊珊辭窮，無法解釋，為什麼競選總部租兩輛胖卡，要花掉200萬，遠遠比行情貴太多，又為什麼居然要跟木可租？她表示，木可花70萬買2輛胖卡，總部花200萬跟木可租車，又花10萬整理，事後，木可又把車子70萬賣掉，這樣總部200萬就輕鬆轉移到木可。黃智賢表示，她也不是說，政客都如何潔白無瑕，她要求的標準，也不算高吧，「可是，洗政治獻金，洗到這樣不顧臉面，這樣窮兇極惡，可能也只有柯文哲做得出來」。黃智賢指出，若是追到金流，就不是不合情理的問題了，可能涉及洗錢，如果競選總部的錢，源源不絕的流入木可，這算什麼？「木可不是柯文哲的？柯文哲跟黃珊珊要不要說一說，這樣的話，洗錢之外，柯文哲有沒有涉及侵佔？」黃智賢質疑，政治獻金的收入部分，柯文哲一再把獻金拆成小額，可以匿名的金額，是不是要隱匿財團的獻金？萬一，如果財團給柯文哲的政治獻金，發生對價關係，那就變成貪污的收賄了。黃智賢指出，柯文哲政治獻金，可以看到柯文哲怎麼花錢，他的刻薄，他的貪婪與離譜，也一覽無遺，一筆筆流入木可跟關鍵親信廠商的巨額款項，跟含糊不清的用途，非常柯文哲。黃智賢提到，申報政治獻金，柯文哲跟黃珊珊都經驗豐富，卻可以把政治獻金報成全台灣的笑話，不是經驗不足，而是窮盡一切手段，全力把政治獻金快速「套現」 ，讓公款變成私人財產，這就是柯文哲真實面目，一步步被拆開的關鍵第一步，下一步，就是驚天的，涉及120到200億的，柯文哲圖利京華城案。黃智賢預言，檢調查金流跟事證的速度，要跟嫌疑人滅證串證的速度比快，「讓我們看下去，緊盯，別鬆手」。