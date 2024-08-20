房貸利率驚見4%！專家揭建商「救市2大招」　殺手鐧：轉賣價更高

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▲近期將交屋的預售屋可能也會受到此波銀行房貸限貸、調升利率的衝擊。（圖／記者徐銘穗攝）

購屋族近期有感房貸超難貸，甚至出現4%利率。雖然台股今（20）大盤小漲作收，營建股卻出現疲軟，但是營建股今年不是賺翻了嗎？包括海悅（2348）、潤弘（2597）、冠德（2520）等上半年都賺逾半個股本，建商有沒有出招救市引發討論。專家公開建商救市2大招，不過直言只有大型建商才辦得到，萬一出現違約，他也直言「轉賣價更高」，建商怎樣都虧不到。住展雜誌發言人陳炳辰接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，觀察房市現場確實出現銀行房貸「滿水位」、購屋者貸不到錢的狀況，尤以中古屋市場衝擊最大，雖然現階段買預售屋的購屋族不受影響，最怕的還是愈晚買、房價愈貴，但是近期即將交屋的預售屋確實也受此波銀行限貸衝擊。陳炳辰指出，除提醒購屋族買房資金準備要相對充足外，針對即將交屋的預售，觀察發現大型建商確實也有提出兩大配套措施，一是大建商普遍和銀行關係好，「有好幾家銀行再配合，倒不見得有嚴格限制水位」。二是「延長交屋時間」。陳炳辰說明，大型建商資金相對充裕，有機會給予消費者相對寬裕的空間，把交屋時間往後延，讓消費者在貸款上有較為充裕的準備時間。陳炳辰表示，此波銀行限貸、調高房貸利率下，現階段交屋若是中小型建商，因銀行配合沒那麼密切，資金也沒那麼多，萬一真的貸不下來可能變解約。但他也直言，「」。至於營建股今年表現突出，陳炳辰說明，雖然現在新案接近尾聲，但有些新案又還沒開，此情況下出現部分區域買盤稍微冷靜，但不代表房市不樂觀，股市雖有震盪，建商卻信心滿滿，加上市場資金仍然充沛，不冒進走股市會轉進房市，激出一定程度的購買量體，「其實蠻多案子很快完銷」，還沒看到太多利空。陳炳辰建議，可以多找幾家銀行，利率稍微拉高一些，還是有機會申貸成功，或是配合承購銀行「房貸壽險」方案，此外也可多試試不受《銀行法》第72-2條限制的農漁會等金融機構申辦房貸。馨傳不動產智庫執行長何世昌也建議，現今房貸最大原則是「以順利取得房貸為優先事項，利率為其次」，提醒大家辦房貸前 一定要先問一點，就是綁約綁幾年，將來利率低時有機會跳槽。