Sway批大巨蛋官商勾結、混蛋！釣出李四川本尊嗆：無知、是非不明

台北市副市長李四川近期於臉書口頭慰勞大巨蛋抓漏師傅的辛勞，並強調在裡面欣賞演唱會不遠了。對此，房產名嘴Sway痛批李四川未重罰遠雄、官商勾結，並寫上大大混蛋2字，竟引出李四川本尊回文，並嗆Sway無知。
李四川近期貼出一則文，「醫生『驚』治咳，土水師『驚』抓漏」，他指出，大巨蛋啟用至今9個月，雖然有一些缺點，但迎接喜愛棒球的好朋友，人數一次比一次多，接下來更要迎接舉辦非體育賽事(演唱會）的考驗。
他指出，台灣俗語說，「醫生怕治咳，土水師怕抓漏」。大巨蛋漏水的抓漏更困難，請大家給這些艱苦抓漏的師傅們加油。我相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了。
房產名嘴Sway在他臉書粉絲頁《Sway房市觀測站》痛批李四川官商勾結，他認為，「大巨蛋興建過程，遠雄工安意外頻傳，剛完工就一直漏水，丟臉丟到全世界，現在又在修漏水，監督出一個漏水蛋，副市長李四川居然還有臉貼那樣文章，而不是重罰要求盡速修復，還要講演唱會，只在告訴我們，你在官商勾結！」
李四川本尊竟出現在該文下方回覆，「這個社會的進步，都是這些你口中的『混蛋』，默默努力出來的，感謝你的是非不明與無知。」
Sway再怒回，「遠雄就因你們的態度，一而再、再而三讓台北市丟臉，可以這樣一直漏一直漏嗎？免等BOT許可時間結束，我們就有一個漏水爛蛋，這是日進斗金的遠雄，給我們留下來的一個『混蛋』。」
最後，他嘆，「你們這些高官的默默努力，會留下來怎樣的成果，歷史會留下紀錄，而今已經看到成果了。覺得不丟臉？我只看到遠雄在搧你們這些高官的巴掌！」
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他指出，台灣俗語說，「醫生怕治咳，土水師怕抓漏」。大巨蛋漏水的抓漏更困難，請大家給這些艱苦抓漏的師傅們加油。我相信離在大巨蛋欣賞演唱會已不遠了。
房產名嘴Sway在他臉書粉絲頁《Sway房市觀測站》痛批李四川官商勾結，他認為，「大巨蛋興建過程，遠雄工安意外頻傳，剛完工就一直漏水，丟臉丟到全世界，現在又在修漏水，監督出一個漏水蛋，副市長李四川居然還有臉貼那樣文章，而不是重罰要求盡速修復，還要講演唱會，只在告訴我們，你在官商勾結！」
李四川本尊竟出現在該文下方回覆，「這個社會的進步，都是這些你口中的『混蛋』，默默努力出來的，感謝你的是非不明與無知。」
Sway再怒回，「遠雄就因你們的態度，一而再、再而三讓台北市丟臉，可以這樣一直漏一直漏嗎？免等BOT許可時間結束，我們就有一個漏水爛蛋，這是日進斗金的遠雄，給我們留下來的一個『混蛋』。」
最後，他嘆，「你們這些高官的默默努力，會留下來怎樣的成果，歷史會留下紀錄，而今已經看到成果了。覺得不丟臉？我只看到遠雄在搧你們這些高官的巴掌！」