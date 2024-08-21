星巴克買一送一！美式、那堤最便宜63元起　星冰樂第2杯半價喝2天

夏天消暑就喝星巴克買一送一！特大杯美式、那堤最便宜63元起；再放送星冰樂「第2杯半價」連喝2天，一起喝咖啡暑氣全消。而鮮茶道加入LINE官方好友，線上點餐多款手搖飲料「現折10元」免領券一次整理。
📌星巴克「買一送一」！特大美式63元、那堤75元
最新「星巴克買一送一」優惠，即日起至9月6日每週三至五，使用foodomo外送爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），幫大家試算，相當於特大杯美式一杯63元、那堤一杯才75元、經典紅茶那堤只要80元，通通百元有找、半價開喝。
📌星巴克「第二杯半價」爽喝星冰樂連2天
星巴克明天起更有一起喝咖啡暑氣全消優惠活動，8月22日至8月23日連續2天至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠，星冰樂、星沁爽都能划算入手。
提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌鮮茶道：線上點餐「現折10元」免領券
而鮮茶道即日起至8月31日加入LINE官方好友，線上點餐多款手搖飲料「直接折價」免領券，划算開喝白桃風味烏龍茶、鮮桔檸檬飲「現折10元」；蜜香紅茶、焙茶烤奶、古香烏龍則是「現折5元」。提醒大家，優惠限線上點餐；顯示價格即為優惠價格。
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星巴克明天起更有一起喝咖啡暑氣全消優惠活動，8月22日至8月23日連續2天至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠，星冰樂、星沁爽都能划算入手。
提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌鮮茶道：線上點餐「現折10元」免領券
而鮮茶道即日起至8月31日加入LINE官方好友，線上點餐多款手搖飲料「直接折價」免領券，划算開喝白桃風味烏龍茶、鮮桔檸檬飲「現折10元」；蜜香紅茶、焙茶烤奶、古香烏龍則是「現折5元」。提醒大家，優惠限線上點餐；顯示價格即為優惠價格。