星巴克買一送一！美式、那堤最便宜63元起　星冰樂第2杯半價喝2天

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▲星巴克8月22日至8月23日連2天「第二杯半價」有星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）

▲鮮茶道現在聯名寶可夢主題；線上點餐最多「現折10元」免領券。（圖／翻攝自鮮茶道FB）

夏天消暑就喝星巴克買一送一！特大杯美式、那堤最便宜63元起；再放送星冰樂「第2杯半價」連喝2天，一起喝咖啡暑氣全消。而鮮茶道加入LINE官方好友，線上點餐多款手搖飲料「現折10元」免領券一次整理。最新「星巴克買一送一」優惠，特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），幫大家試算，相當於，通通百元有找、半價開喝。星巴克明天起更有一起喝咖啡暑氣全消優惠活動，提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。而鮮茶道即日起至8月31日加入LINE官方好友，線上點餐多款手搖飲料「直接折價」免領券，划算開喝白桃風味烏龍茶、鮮桔檸檬飲「現折10元」；蜜香紅茶、焙茶烤奶、古香烏龍則是「現折5元」。提醒大家，優惠限線上點餐；顯示價格即為優惠價格。