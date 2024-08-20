忠孝橋風水有問題？撞破要修2個月　江柏樂直指鄰房「攔腰煞」

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▲陳傑鳴指出，除了偶發意外，「攔腰煞」房屋還有通風、採光、噪音、震動、空汙等問題，房價通常是區域行情價8~9折。（圖／新北工務局提供）

忠孝橋(中山高架橋)往台北方向今(20)日清晨5時50分，發生聯結車載運36噸鋼樑掉落，當場砸毀護欄，波及橋下2輛汽車事件，所幸無人傷亡。風水師認為，這就是橋邊房子被認為風水不佳有「攔腰煞」的原因，房市專家則指出，橋邊房子至少是區域價格的8~9折，就是因為影響了居住品質。風水師江柏樂接受《NOWnews》訪問表示，「攔腰煞」又稱「環刀煞」，是指面高架橋、捷運軌道的房子，尤其以正對橋墩3、4樓最為嚴重；「攔腰煞」依照方位不同，可能傷財，以及腳筋骨、肝肺、心臟、心血管、腎臟、子宮皆有不同影響，這也是房價相對便宜的原因。全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，科學上，雖然今日聯結車翻覆事件較為罕見，但就是有其風險在，況且「攔腰煞」房屋還有通風、採光、噪音、震動、空汙等問題，往往不受購屋族青睞，即使加裝氣密窗，實務經驗上，效果也相當有限，尤其是3、4樓，房價通常是區域行情價8~9折，甚至更低。他指出，一般不建議購買這一類房子，但捷運高架與一般橋墩又有所不同，雖然兩者有著相同問題，但捷運利多卻不是一般橋墩可比，不少首購入手捷運沿線宅後，待房價上揚，脫手後賺到一筆錢，成功換屋。關於大家最關心的忠孝橋修復需要多久，新北市工務局長祝惠美表示，初步評估主體結構未損壞，但牆面板和附屬設施損害部分，初估整體修復時間約需2個月；另外，關於外界對於忠孝橋是海砂橋部分，她特別澄清，並非外界所傳，此次拖板車肇事事件與橋梁結構無關，請外界切勿誤導混淆視聽。