黃珊珊停權3年　沈富雄揭柯文哲陰謀：膽子太大、洗錢案規模空前

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案延燒，民眾黨20日下午二度開中評會，經過4小時會議，決議黃珊珊停權3年，包括黨職中央委員及立院黨團副總召職務都解除，但仍不影響立委身分；至於財務長李文宗跟會計師端木正則是開除黨籍處分。對此，前立委沈富雄認為，「柯文哲說錢沒有到任何人的口袋，怎麼會沒有？錢到某些人的口袋就是這個弊案的最原始動機，現在怎麼膽子這麼大？規模空前」。沈富雄20日在節目《少康戰情室》表示，他覺得大家都上當了，「每天都在講這些事情，重大的事情都不講，所以這是柯文哲的陰謀、盤算」，柯文哲和黃珊珊互相利用，柯文哲把黃珊珊丟出來後，大家就會開始討論，但這對案情沒幫助。沈富雄指出，「我覺得最匪夷所思的是，柯文哲的競辦一開始的時候，是沒有壞人進去的，後來錢多了，這個錢一多，邪念就讓心動了，不約而同大家漸漸運作出一個模式出來了」。沈富雄續指，這個模式就是把進來的錢盡量少報，然後再把出去的錢就浮報，一來一往就會出現差額，這就是洗錢，此目的在於讓差額跑到大家要去的地方。沈富雄質疑，「柯文哲說錢沒有到任何人的口袋，怎麼會沒有？錢到某些人的口袋就是這個弊案的最原始動機，現在怎麼膽子這麼大？規模空前」。沈富雄也斷言，檢調查此案的速度會很快，「我認為民眾黨和柯文哲正在烈火中焚燒，民眾黨會走進歷史的灰燼」。