央行滅「房市大火」限貸令恐再升級！專家示警：房市小白們當心了

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▲不動產放貸比的管控，不僅掐斷一般民眾房貸資金，大操槓桿的建商亦有可能受到衝擊，購屋族應特別留意。（圖／家庭消費中心攝）

央行總裁楊金龍將出手，「限貸令」恐再升級！近一周多家公、私股銀行陸續被央行找去喝咖啡，目標建立「總量管制目標值」，不動產總量管制恐再緊縮，接下來央行將再召集第二波會議，拍板目標值設定水位。央行欲推動兩大不動產新政策，一是限貸令再緊縮，購買第二戶以上限貸六成，僅限六都的，欲擴大至全國；二是原「不動產放貸比」總量管制28%，但都更危老、工廠興建等排外，以致目前水位各行平均值約37%，央行考慮將排外選項剔除。據了解，央行認為「不動產放貸比」及中度過高，與目前高房價有一定關聯，故希望至少先以現有水位為界，比重不要再往上增加。中信房屋研展室副理莊思敏表示，在通膨預期、新青安貸、股市2萬4等推波助瀾下，這一波房市高潮吸引了不少房市小白抱著「今天不買、明天更貴」的預期心理進場，但目前已開始鬧「錢荒」，央行也出現緊縮徵兆，房市小白們應當要特別當心了。她進一步指出，掐斷資金來源確實可讓房市交易熱度迅速降溫，但應留意的是，總量管制極有可能錯殺無辜，如真正因應政策已簽約的自用首購，房貸資金若遲遲未到位，建議先與賣家商談延遲交屋。莊思敏還提醒，已購買預售屋、參與都更危老重建的民眾，一旦土建融限縮，亟欲擴張，趁這波房市熱潮，大操槓桿、大舉推案的中、小型建商，極有可能因資金周轉不靈而爛尾，最好隨時關心建商動態，確認金流狀態。