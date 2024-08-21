特企／家樂福舒眠節開跑！防蟎專家3M寢具消費滿$3000折$200

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忙碌了一天，只想好好睡一場好覺！但一躺上床，悶悶熱熱的被子、枕頭和止不住的過敏症狀，卻讓你輾轉反側、徹夜難眠？台灣因氣候溫暖潮濕，正好適合塵蟎繁殖，據統計，台灣常見過敏疾病以「鼻子過敏」最多，其中接近9成皆是因塵蟎過敏而引起。而夏日炎熱濕悶的天氣，更使人難以入睡、睡眠品質不佳。為了讓消費者在這個夏天能做個好夢，防蟎專家3M寢具攜手量販龍頭家樂福，於8/21－9/17「舒眠節」祭出多重優惠：除了單筆購買3M寢具系列滿$3,000，即折$200的3M折價券(最高累贈至$1,000)；只要於指定大型門店消費滿額，還可把Persil寶瀅洗衣精／涼感枕頭套帶回家！期望能讓消費者以更優惠的價格入手優質寢具，提升睡眠品質、樂享一夜好眠！此外，只要在活動期間來家樂福購買3M寢具商品，單筆不限金額，皆可參加線上刮刮卡活動；每週五－週日，共4週12天，家樂福實體門店及線上購物網再加碼「週末爆品」優惠，超舒適的「3M防蟎記憶枕」、「3M防蟎可調式記憶枕」期間限定下殺，最高可輕鬆現省300元！有需要的朋友千萬別錯過！而在「舒眠節」期間，家樂福實體門市與家樂福線上購物網3M品牌館，也針對多款新品同步推出檔期限定優惠：除了「3M長效防蟎枕心–竹炭型」買一送一，讓你現省$1,499外；夏日必備的「3M雙面蓋機能涼夏被」、防蟎抗敏的「3M舒棉防蟎枕套」也祭出超誘人折扣，期待在這個盛夏陪伴你擁抱涼爽舒適的睡眠時光。好久沒有好好睡一覺了嗎？把握8/21－9/17「舒眠節」優省入手好眠寢具，一起在家樂福享受優質的睡眠品質吧！