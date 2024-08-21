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汪小菲曾為徐熙媛開S HOTEL！酒店確定營業到今天　大S：不予置評

記者陳雅蘭／綜合報導

▲汪小菲（左）曾以大S（徐熙媛）取名的S HOTEL，先是改名MGallery（中文名：美憬閣）一段時間後，今天證實歇業。（圖／汪小菲微博、大S臉書）
▲汪小菲（左）曾以大S（徐熙媛）取名的S HOTEL，先是改名MGallery（中文名：美憬閣）一段時間後，今天證實歇業。（圖／汪小菲微博、大S臉書）
汪小菲跟大S（徐熙媛）婚姻生活維持10年，在2021年正式離婚，2人數度隔空交戰，還發生汪小菲下令員工在S HOTEL燒毀「他與前妻的床墊」荒謬事蹟；如今S HOTEL傳出歇業，大S回應《NOWnews今日新聞》表示：「我們不回應。」

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▲今天下午1點左右業者噤聲不談老闆私事，稍早17:30於飯店門口銷毀汪小菲千萬床墊。（圖／記者葉政勳攝影）
▲汪小菲曾在S HOTEL燒毀他與大S的床墊。（圖／記者葉政勳攝）
2017年，汪小菲投資的台北首家陸資全資酒店開業，他以妻子大S為酒店命名「S HOTEL」；隨著汪小菲、大S於2021年離婚，S HOTEL在2024年3月改名「MGallery（中文名：美憬閣）」，被問及更名是正式向大S切割嗎？MGallery公關強調是因為加入新的集團，與汪小菲私生活沒有關係。

今（21）日「MGallery」傳出歇業，酒店櫃台也證實「只營業到今天」，具體歇業的細節原因無法透露，目前少數訂房網也「無法訂房」，客服都證實確定營業到今天，之後訂房都會直接取消或轉單，客服亦提醒：「已訂房旅客可依email通知為準。」

對於「MGallery」只營業到今天，大S透過經紀人表示：「我們不回應，謝謝。」

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