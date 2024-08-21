汪小菲S Hotel今歇業！員工忙封箱大廳冷清　專家揭大S婚變影響

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▲S Hotel一樓大廳冷清，昔日大S照片已全部撤離，櫃台人員亦證實僅營業到今日。（圖／記者陳韋帆攝）

▲S Hotel不時傳出膠帶封箱聲音，地下室一樓已擺滿紙箱，工作人員忙碌打包物品中。（圖／記者陳韋帆攝）

▲專家推估，S Hotel年租金約8千萬，但近年陸客不來，且區域競爭激烈，導致虧損連連。（圖／記者陳韋帆攝）

汪小菲昔日與大S以愛之名開設的「S Hotel」，今年3月才剛換掉招牌更名為「美憬閣」（MGallery Hotels），驚傳今（21）日將歇業，《NOWnews》記者現場直擊，發現一樓大廳冷清，詢問櫃檯人員，亦確認8月21日為最後營業日。「S Hotel」於2017年6月13日風光開幕，不僅以大「S」為名，開幕當日還在一樓大廳擺滿大S照片，兩人爆出婚變後，汪小菲於今年3月將飯店更名為「美憬閣」（MGallery），恰好與汪小菲現任妻子Mandy（馬筱梅）英文名字首相同。爆出歇業消息後，今（21）日飯店一樓冷清，且大S照片早已全數撤離，飯店人員亦持續進行打包作業。據《三立新聞網》報導指出，「S Hotel」每月虧損上千萬，汪小菲不勘虧損，決定主動解約，並轉攻餐飲業，下一步疑將引進中國餐飲品牌「麻六記酸辣粉」進軍台灣；至於飯店經營權交還房東龍巖後，據傳，龍巖除了等待都更，也同步尋覓新買家接手中。第一太平戴維斯協理丁文甄表示，「S Hotel」租約當初未公開，根據建使照，土地面積393坪、全棟坪數約3500坪（含地下室），以當時敦北商業不動產每坪租金行情約1800~2000元推算，月租金約7百多萬，推算年租金約8千萬。而「S Hotel」當初主打高端商務客、陸客，本地一般客層並非主要客源，故推測陸客不來，且周邊還有東方文華酒店勁敵，才是主要歇業原因，與汪S婚變無關。至於飯店未來，丁文甄指出，敦北鄰近松山機場、小巨蛋商圈等，佔盡地利優勢，況且林蔭大道風景宜人，台北市素地又稀少，目前區域有多個大型開發案進行中，包括台塑都更案，富邦環亞百貨案，未來地主無論是都更、另尋租客或買家，相信都極具潛力。