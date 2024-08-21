獨家／李易才說太早婚　再發文「很愛的人未必適合」經紀人吐實情

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▲李易（左）和老婆六月（右）對於婚姻狀態一直都很大方，從來不避諱談論。（圖／記者陳明中攝影）

▲李易後悔早婚，認為和六月的個性還沒磨合好，若再來一次不想生小孩。（圖／翻攝自YouTube 花甲少年趣旅行）

41歲男星李易和大6歲六月（蔡君茹）婚後育有1子1女，近來他上實境節目《花甲少年趣旅行》，與張文綺、包偉銘、況明潔等人到花蓮旅遊，，直言當初太快結婚，若重來一次不會想生小孩，真情發言引來熱烈討論，沒想到他今（21）日又在社群平台發文，「你很愛的人，未必適合你。」讓網友震驚，好奇他為什麼突然有感而發，《NOWnews今日新聞》詢問後，經紀人也回應了。李易在Threads上有感而發「你很愛的人，未必適合你！很適合你的人，你未必很愛」引來許多網友回覆，「合適的人才能長久輕鬆相處」、「所以喜歡跟適合哪個重要」、「那李易哥跟六月姐是哪一種」、「為什麼要這麼突然有感而發」。由於近年李易和六月頻傳出婚變，雖然兩人都澄清感情依舊，之前才剛在節目上說，認為和六月的個性還沒磨合好就結婚，而且如果重來一次，他可能不會想生小孩，敏感時機再度有感而發，《NOWnews今日新聞》也詢問李易經紀人，經紀人表示他是替朋友發聲，因為朋友情傷，和自己的婚姻無關，要大家放心。李易在節目上談起婚姻，他坦言當年太快結婚，和六月的個性沒有磨合好，重來一次的話不會想生小孩，「我失去了很多的自由，當然我現在很愛我的小孩，我以前就是一個浪子，想去哪就去哪，現在有小孩沒辦法，要承擔這個責任。」李易也鼓勵張文綺，還單身就多談戀愛，才會知道怎樣的男生適合自己，況明潔也說，一定要相信愛情。