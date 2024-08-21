S HOTEL歇業了！細數它苦命一生　以大S取名卻成汪小菲燒床墊之地

汪小菲跟大S（徐熙媛）離婚至今近3年，隨著他們的分開，與2人相關的產物S HOTEL（已改名：MGallery／美憬閣）也在今（21）日正式宣布歇業。回顧S HOTEL波折的一生，除了是以大S為名命名，它挺過新冠肺炎疫「轉型防疫旅館」、成為大汪昔日共用床墊的銷毀地，都是全網津津樂道的話題。
S HOTEL取名由來 離婚大S才改名「MGallery」
2017年，汪小菲豪砸3.5億台幣投資台北首家陸資全資的酒店，並以當時的妻子大S為酒店命名「S HOTEL」；隨著2人於2021年離婚，S HOTEL在2024年3月改名「MGallery（中文名：美憬閣）」，被問及更名是正式向大S切割嗎？MGallery公關強調是因為加入新的集團，與汪小菲私生活沒有關係。
汪小菲當時表示，飯店決定加入全世界最大飯店管理集團之一的雅高集團，「以『美憬閣』的名字，英文就是『MGallery』這個名字重新再給大家提供更好的服務。」他的媽媽張蘭得知後，開心大讚：「真棒！工作中的小菲太帥了！牛牛的！」開心終於跟大S切割完畢。
2020－2022疫情大爆發 S HOTEL轉型防疫旅館求生
新冠肺炎疫情在2020年全球大爆發，不論是餐飲、演藝圈、旅遊觀光業全部受影響，許多飯店酒店短暫轉型「防疫旅館」求生，S HOTEL當時也推出「S HOTEL防疫飯店2.0住房專案」，不只配合機場提供「一條龍通關」服務，還考量到旅客健康與維持體態，房內設置健身器材（跑步機、飛輪、划船機）鼓勵住客運動，並供應健康餐以及知名牛肉麵和水餃等多元餐點，全面提升住宿3餐品質。
汪小菲當時表示 : 「我們將S HOTEL的旅客視為家人，所有同仁們都盡心盡力的服務每位住客，在我親自體驗這15天的檢疫生活後，與團隊進行深度討論，增加餐飲的多元性並推廣健康樂活，希望可以更貼近住客的需求，在S HOTEL愛與喜悅學院順利完成居家檢疫即獲得畢業證書，留下難忘的回憶。」
而S HOTEL防疫2.0住房專案共分為「豪華客房（7000元／1晚）」、「經典套房（12000元／1晚）」、「卓越套房（29000元／1晚）」等3個房型，雖然價格不斐，仍成功挺過艱難的疫情時刻。
愛情死去 S HOTEL前上演「銷毀大、汪昔日共用床墊」荒唐秀
雖然S HOTEL挺過疫情，但仍敵不過夫妻情變，汪小菲跟大S在2021年11月22日同步對外官宣離婚；2022年就爆出汪小菲被指控拖欠500萬生活費，氣得汪小菲數次發文筆戰，他承認見到大S再婚後「不想再給這個家付電費」，甚至怒轟大S現任丈夫具俊曄「換個床墊行嗎？」便直接在S HOTEL前上演「銷毀床墊」直播秀，時間還選在2人離婚滿1年的2022年11月22日隔天，行徑相當瘋狂。
回顧燒毀床墊當天情況，大S先是在前一天下午4點歸還床墊，2022年11月23日當天S HOTEL公關在現場表示：「廢棄床墊屬於大型垃圾『無法燒毀』，已請專業廠商前來載走回收並協助銷毀。」據悉飯店當時支付新台幣1萬5000元給廠商協助，當晚就見到廠商派來的工作人員，手持利刃毫不留情的一刀刀劃破床墊，分解出乳膠、泡綿等多層材料，花了6分鐘銷毀完畢。
大S、汪小菲閃婚閃離 共同回憶全數銷毀完畢
大S在2010年與汪小菲閃婚，2人育有一雙兒女，2021年3月夫妻倆慶祝結婚10週年，汪小菲還送上「鴿子蛋」鑽戒寵妻，甚至預約「再過10年希望妳還是願意 」，豈料下個10年還沒到，2021年11月22日，他們共同宣布「決定和平解除婚姻關係」；2人目前都梅開二度，大S再嫁具俊曄、汪小菲再娶馬筱梅；汪小菲曾以大S命名的S HOTEL也確定今天歇業，2人共同的回憶與產物正式銷毀完畢，至於S HOTEL營業到今天，大S回應《NOWnews今日新聞》表示：「我們不回應。」
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2017年，汪小菲豪砸3.5億台幣投資台北首家陸資全資的酒店，並以當時的妻子大S為酒店命名「S HOTEL」；隨著2人於2021年離婚，S HOTEL在2024年3月改名「MGallery（中文名：美憬閣）」，被問及更名是正式向大S切割嗎？MGallery公關強調是因為加入新的集團，與汪小菲私生活沒有關係。
汪小菲當時表示，飯店決定加入全世界最大飯店管理集團之一的雅高集團，「以『美憬閣』的名字，英文就是『MGallery』這個名字重新再給大家提供更好的服務。」他的媽媽張蘭得知後，開心大讚：「真棒！工作中的小菲太帥了！牛牛的！」開心終於跟大S切割完畢。
2020－2022疫情大爆發 S HOTEL轉型防疫旅館求生
新冠肺炎疫情在2020年全球大爆發，不論是餐飲、演藝圈、旅遊觀光業全部受影響，許多飯店酒店短暫轉型「防疫旅館」求生，S HOTEL當時也推出「S HOTEL防疫飯店2.0住房專案」，不只配合機場提供「一條龍通關」服務，還考量到旅客健康與維持體態，房內設置健身器材（跑步機、飛輪、划船機）鼓勵住客運動，並供應健康餐以及知名牛肉麵和水餃等多元餐點，全面提升住宿3餐品質。
汪小菲當時表示 : 「我們將S HOTEL的旅客視為家人，所有同仁們都盡心盡力的服務每位住客，在我親自體驗這15天的檢疫生活後，與團隊進行深度討論，增加餐飲的多元性並推廣健康樂活，希望可以更貼近住客的需求，在S HOTEL愛與喜悅學院順利完成居家檢疫即獲得畢業證書，留下難忘的回憶。」
而S HOTEL防疫2.0住房專案共分為「豪華客房（7000元／1晚）」、「經典套房（12000元／1晚）」、「卓越套房（29000元／1晚）」等3個房型，雖然價格不斐，仍成功挺過艱難的疫情時刻。
愛情死去 S HOTEL前上演「銷毀大、汪昔日共用床墊」荒唐秀
雖然S HOTEL挺過疫情，但仍敵不過夫妻情變，汪小菲跟大S在2021年11月22日同步對外官宣離婚；2022年就爆出汪小菲被指控拖欠500萬生活費，氣得汪小菲數次發文筆戰，他承認見到大S再婚後「不想再給這個家付電費」，甚至怒轟大S現任丈夫具俊曄「換個床墊行嗎？」便直接在S HOTEL前上演「銷毀床墊」直播秀，時間還選在2人離婚滿1年的2022年11月22日隔天，行徑相當瘋狂。
回顧燒毀床墊當天情況，大S先是在前一天下午4點歸還床墊，2022年11月23日當天S HOTEL公關在現場表示：「廢棄床墊屬於大型垃圾『無法燒毀』，已請專業廠商前來載走回收並協助銷毀。」據悉飯店當時支付新台幣1萬5000元給廠商協助，當晚就見到廠商派來的工作人員，手持利刃毫不留情的一刀刀劃破床墊，分解出乳膠、泡綿等多層材料，花了6分鐘銷毀完畢。
大S、汪小菲閃婚閃離 共同回憶全數銷毀完畢
大S在2010年與汪小菲閃婚，2人育有一雙兒女，2021年3月夫妻倆慶祝結婚10週年，汪小菲還送上「鴿子蛋」鑽戒寵妻，甚至預約「再過10年希望妳還是願意 」，豈料下個10年還沒到，2021年11月22日，他們共同宣布「決定和平解除婚姻關係」；2人目前都梅開二度，大S再嫁具俊曄、汪小菲再娶馬筱梅；汪小菲曾以大S命名的S HOTEL也確定今天歇業，2人共同的回憶與產物正式銷毀完畢，至於S HOTEL營業到今天，大S回應《NOWnews今日新聞》表示：「我們不回應。」