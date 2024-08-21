晚1天賠1萬！新青安族淪熱鍋上的螞蟻　央行不鬆手、違約潮恐降臨

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▲陳定中指出，新青安7月申貸戶極有可能面臨放款延遲問題，因放款不易，計8~9月申辦數量將持續下滑。（圖／台灣房屋提供）

▲莊思敏指出，市場已傳出不少申貸戶被銀行延遲2~3個月撥款，一但延遲交屋，1天恐賠付逾1萬元違約金。（示意圖／pexels）

▲陳傑鳴建議，現階段買家最好主動提及增列「解約條款」，已簽約買家，若貸款撥付延遲，建議盡速與買家溝通，並透過其它合法管道籌措款項。（示意圖／pexels）

新青安貸掀起購屋熱潮，不少房市小白搭乘政府美意進場，如今在「不動產放貸比」拉警報下，卻陷入違約風暴，專家指出，房貸核撥時間已拉長2~3個月，以總價1200萬房屋，交屋期限每延遲1天，違約金就是賠1萬，這些購屋族們，恐怕已淪熱鍋上的螞蟻。據財政部資料，新青安貸數量6月8,421戶、7月6,805戶，共1萬5,226戶。據了解，6月申辦戶陸續放款或尚未核貸，7月申辦戶則尚有許多案件尚未核貸。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，從數字面觀察，新青安7月已出現申辦數量下降跡象，而7月份申貸戶，極有可能面臨放款延遲問題；另外，由於銀行審核趨嚴，且民眾擔憂放款困難，估計8~9月申辦數量將持續下滑。中信房屋延展室副理莊思敏表示，市場已傳出不少申貸戶被銀行延遲2~3個月才能撥款，如果不能在期限內準時交屋，恐將依約支付龐大的違約金，衍生不少購屋糾紛。她指出，目前市面上合約，大約延遲1天違約金就是總價的1‰，以1,200萬房屋來看，1天就必須支付1.2萬，倘若買家反悔解約，則必須支付15%違約金，也就是180萬，以目前房貸遞延情況來看，買家進退兩難，如熱鍋上的螞蟻。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，面對房貸困難，買家最好簽約前，與賣家協議增列「貸款成數若不足，雙方無條件解約」條款；如果是已經簽約的買家，且貸款遲遲未下來，建議與賣家進行良性溝通，並盡速透過其它方式合法管道籌措款項。觀察房貸緊縮將帶來的衝擊，陳傑鳴估計，交易量恐出現急縮現象，房市一向有量先價行特性，央行倘若遲不鬆手，一旦緊縮超過半年，價格還有下修的可能性，建議購屋族應以自用為主，並審慎評估自身能力，才能避免陷入違約風暴中。