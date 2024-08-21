已找34銀喝咖啡！央行要求自主管控房貸　但不能影響首購及都更戶

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新青安政策帶動房市續燒，在民眾買房意願大增及房價續漲之下，銀行房貸接近滿水位，市場傳出銀行祭出限貸令，撥款延後，甚至調高房貸利率「以價制量」，中央銀行近期已邀請34家銀行「喝咖啡」，由於今年以來全體銀行不動產貸款集中度居高，信用資源過度流向不動產貸款，但考量各銀行資產規模、營運特性有所不同，並維持市場競爭公平性，央行要銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量，並依據其自身經營情況，在9月6日前研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案。央行業務局長潘榮耀表示，已在8月12日至8月21日分別邀請34家本國銀行與信用合作社聯合社總經理來行座談，籲請各銀行善盡社會責任，避免信用資源過度流向不動產貸款。他指出，今年以來全體銀行不動產貸款集中度居高，信用資源過度流向不動產貸款，不利金融穩定與經濟永續發展。央行自109年12月至今年6月6度調整選擇性信用管制措施，以防範銀行信用資源過度流向不動產市場；加以相關部會賡續精進健全房市措施，迄至去年上半年，房市景氣逐漸降溫，不動產貸款成長趨緩。不過，今年下半年起，房市交易擴增，房價走高，帶動銀行購置住宅貸款年增率上升，今年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）升為37.4%，接近歷史高點37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。央行強調，信用資源若過度集中不動產市場，將排擠生產事業實質投資所需的資金，不利經濟永續發展。銀行基於社會責任，宜引導信用資源合理配置，勿助長炒房、炒地，推升房價不合理上漲。鑑於國際間有不動產市場過熱引發金融危機及經濟衰退之先例，為防患未然，央行認為，我國銀行業實有必要就不動產貸款集中度居高情形進行改善，央行在與銀行座談時，也籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量。潘榮耀解釋，主要考量各銀行資產規模、營運特性有所不同，並維持市場競爭公平性，央行請各銀行在不影響無自用住宅民眾購屋及業者推動都市更新、危老重建所需資金之前提下，依據其自身經營情況，於9月6日前研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案。潘榮耀也強調，將審視各銀行研提不動產貸款具體量化改善方案，定期審視各銀行改善成效，並透過實地查核，督促銀行落實執行改善方案。同時，央行也將持續關注國內房地產市場發展及銀行不動產貸款風險控管，必要時調整選擇性信用管制措施，避免資金過度流向不動產市場，以維持金融穩定及健全銀行業務。