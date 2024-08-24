運動維納斯／婷婷分享動吃人生 重訓、高爾夫、空中瑜伽樣樣精通

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▲幾乎每天都要健身，鍛鍊出魔鬼身材。（特約攝影 /郭運復攝）

▲婷婷熱愛運動，每周要上4堂空中瑜伽課。（特約攝影 /郭運復攝）

▲婷婷覺得空中瑜伽是充滿力與美的運動。（特約攝影 /郭運復攝）

▲幾乎每天都要健身，鍛鍊出魔鬼身材。（特約攝影 /郭運復攝）

▲婷婷最近迷上高爾夫球，經常去練習場揮桿。（特約攝影 /郭運復攝）

▲為求快速進步，婷婷聘請專業教練指導。（特約攝影 /郭運復攝）

▲婷婷揮桿動作優美。（特約攝影 /郭運復攝）

▲穿著漂亮比基尼到海邊，也不忘在沙灘上伸展一下。（特約攝影 /郭運復攝）

▲健美的身材，到哪裡都是目光焦點。（特約攝影 /郭運復攝）

▲ 夜裡跟閨蜜們聚會享用大餐，是婷婷的生活重點之一。（特約攝影 /郭運復攝）

喜歡運動的人越來越多，有人為了健康，也有人為了身材，而婷婷則是為了能享用更多美食，婷婷自稱食量不輸男生，經常跟姊妹閨密們吃大餐，PO出的高熱量餐點圖片，大家都很好奇他是如何保持身材，他笑著回答：「他們不了解我的運動量有多大，而且除了偶爾放縱外，其實我都以乾淨的原型食物為主，運動不就為了吃更多嗎？這就是我目前的〝動吃生活〞。」婷婷曾經當過model一段時間，因為時常需要拍照，他都會盡量維持身材，讓自己看起來是瘦的，身形是好看的，這樣上鏡頭才會漂亮。沒想到近幾年瘋狂愛上運動，現在每周5天空中瑜珈，加上6天重量訓練，漂亮的肌肉線條讓朋友們通通嚇到了，自己卻是深愛如此雕塑出的體型。他表示以前不是完全沒運動，而是沒什麼動力也不太規律，常常健身一天休息兩周，有一天突然暈眩症發作，在家裏嘔吐了四天，早上起牀會天旋地轉，整天都很不舒服，甚至沒辦法工作，沒辦法擡頭，非常緊張的就醫，醫生告誡要多運動以改善循環，於是他就從比較熟悉的健身開始。經過半年到一年努力運動，並且調整飲食跟作息之後，暈眩症發作的情況得到改善，也漸漸恢復正常生活。在偶然的機會看到朋友在做空中瑜伽，想起小時候曾經學過跳舞，於是開始接觸這項結合力與美的運動，空中瑜伽有很多翻轉甚至倒立倒掛的動作，意外讓本來有暈眩症的我，漸漸習慣了暈頭轉向的感覺，此後暈眩的反應也沒有那麼大了。只是空中瑜伽看起來很美，實際上做起來超級累，以前看朋友上課時拍的照片很漂亮、很優雅，自己開始上了空中瑜伽課之後，才發現難度超級高，需要結合柔軟度、肌力以及一些發力技巧，才可以把掛布穩定，並且把動作做得漂亮，勤快上了一年多的課程後，他感覺到核心肌群逐漸強大，很多高難度動作都可以輕鬆完成。除了空瑜之外，他花了更多的時間在重訓，不間斷的練習讓他整個人從裡到外都改變許多，肌肉線條變得非常的漂亮，而且精神很好、很少生病。他一周練六天，幾乎每天都要向健身中心報到，依胸肩背腿進行菜單上的輪替，屁股會另外做加強，他覺得訓練蜜桃臀的過程非常辛苦，但是練出成果之後，不管穿什麼衣服都很好看，前凸後翹的效果很明顯，讓他特別喜愛穿緊身衣。最近迷上打高爾夫，他覺得可以穿得漂漂亮亮揮杆很有趣，跟朋友一起走在美麗的球場，拍些美美的照片，真的很開心。只是高爾夫球的技術性很高，有非常多細節要注意，因此他特別找了知名教練指導動作；而且發現高爾夫與重量訓練息息相關，在加強核心訓練力量與協調性後，揮桿的距離越來越遠，也準確不少，希望可以早日破百，跟朋友一起快樂揮桿。夏天他特別喜歡到海灘上走走，吹吹海風，欣賞海上的風景，感受沙灘上的溫度，整個人身心更平靜、更舒暢。以前他很怕曬黑，後來住了美國一段時間，感受到擁有小麥色肌膚是財富跟健康的象徵，他說：「於是我熱愛上了曬太陽，可惜我身邊的女生朋友們通通都很怕曬，只能自己一個人去海邊玩，當個快樂的陽光女孩。」盡情享用美食是他運動的最主要動力，他坦承自己是美食主義者，一旦吃起來食量不輸男人，他最期待跟閨蜜們一起到熟識的酒吧吃些好料、小酌一番，開心地聊是非八卦，讓他生活充滿樂趣與期待，他很享受現階段的動吃生活。