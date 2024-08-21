高雄老字號祥鈺樓　純手工「蘇式月餅」限定推出

高雄老字號江浙菜館祥鈺樓在中秋節前夕，照舊推出堅持純手工製作、少油輕糖的「蘇式月餅」。老闆朱金鴻表示，遇通膨壓力，各項原物料都在漲價，製餅成本大幅增加，加上以往大公司行號等團體訂購數量銳減，但為消費者荷包考量，今年月餅價格仍不調漲。
朱金鴻表示，好的月餅重點在於內餡、餅皮與烘烤的火候，三者缺一不可。而蘇式月餅與常見的港式或台式月餅相當不同，堅持純手工並撖出多層麵皮，6種口味包括芝麻、玫瑰、椒鹽、百果、棗泥及紅豆沙，用料強調少油輕糖、甘甜不膩，統統不含防腐劑。除豆沙與棗泥可賞味12天外，其餘4種可在常溫下保存25天。
朱金鴻感慨地指出，月餅市場早已被折扣戰打亂，不少業者紛推出早鳥專案，或不同階段的折扣優惠，另為吸引年輕族群採買，很多品牌重包裝設計感，走時尚潮流風，對老牌的祥鈺樓相當吃虧，因為他們堅守傳統蘇式月餅做法，食材道地且口味正宗。
朱金鴻說，「蘇式月餅」維持去年售價，1盒6粒裝820元。最受饕客喜愛的是「芝麻、棗泥、椒鹽及百果」，送禮自用兩相宜，祥鈺樓另有提供宅配服務，相關訂購資訊可電洽07-3326788。
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朱金鴻感慨地指出，月餅市場早已被折扣戰打亂，不少業者紛推出早鳥專案，或不同階段的折扣優惠，另為吸引年輕族群採買，很多品牌重包裝設計感，走時尚潮流風，對老牌的祥鈺樓相當吃虧，因為他們堅守傳統蘇式月餅做法，食材道地且口味正宗。
朱金鴻說，「蘇式月餅」維持去年售價，1盒6粒裝820元。最受饕客喜愛的是「芝麻、棗泥、椒鹽及百果」，送禮自用兩相宜，祥鈺樓另有提供宅配服務，相關訂購資訊可電洽07-3326788。