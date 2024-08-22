日本公開賽／戴資穎2:0輕取烏克蘭女將晉級8強！僅花25分鐘就贏球

戴資穎好棒！台灣「羽球天后」戴資穎今（22）日在BWF巡迴賽750等級賽事日本羽球公開賽登場，16強賽事戴資穎交手烏克蘭世界排名61的女將Polina Buhrova，戴資穎最終僅花25分鐘，就以21:8、21:10直落二獲勝，晉級本屆日本羽球公開賽女單8強。戴資穎雖然才剛結束巴黎奧運賽事，一度傳出膝傷嚴重，但她在日本公開賽不少好手都退賽狀況，反而有機會奪冠，戴資穎也將做好準備。
小戴強勢出擊 台灣球迷瘋狂
戴資穎雖然還有膝傷影響，但她一開賽就強勢出擊，首局在場邊台灣觀眾不斷高喊「小戴加油」情況下，戴資穎頻頻搶攻，一度連拿8分強勢表現，首局僅用15分鐘，就以21:8順利拿下。
戴資穎第二局開賽雖遭對手Buhrova2：2追上，但戴資穎隨後連下4分拉開領先幅度，不過Buhrova想要追回，但她再度追成兩球之差，戴資穎又拉開比數，一頻頻吊球讓對手反應不及，隨後以11:5大幅領先進入技術暫停。
暫停過後，戴資穎又一度連拿4分情況下，領先已經來到10分之多，Buhrova毫無招架之力，20:9狀況下，戴資穎搶下賽末點，最終僅花25分鐘，就以21:10搶下勝利，輕鬆晉級8強。
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戴資穎雖然還有膝傷影響，但她一開賽就強勢出擊，首局在場邊台灣觀眾不斷高喊「小戴加油」情況下，戴資穎頻頻搶攻，一度連拿8分強勢表現，首局僅用15分鐘，就以21:8順利拿下。
戴資穎第二局開賽雖遭對手Buhrova2：2追上，但戴資穎隨後連下4分拉開領先幅度，不過Buhrova想要追回，但她再度追成兩球之差，戴資穎又拉開比數，一頻頻吊球讓對手反應不及，隨後以11:5大幅領先進入技術暫停。
暫停過後，戴資穎又一度連拿4分情況下，領先已經來到10分之多，Buhrova毫無招架之力，20:9狀況下，戴資穎搶下賽末點，最終僅花25分鐘，就以21:10搶下勝利，輕鬆晉級8強。