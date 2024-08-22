鋼琴家疑「房貸壓力」墜樓亡　Sway勸父母們：別再逼小孩買房

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Sway表示，已經被迫背房貸的小孩們，如果繳不起、不想繳了，不要對不起自己，可放任法拍重啟人生。（圖／Sway提供）

新銳鋼琴家驚傳墜樓身亡！他去年才在國際鋼琴大賽中榮獲獎，如今卻傳出憾事。房產名嘴Sway透露，有房貸壓力是逼得鋼琴家走上絕路其中的一個原因，直言：「父母不要再逼小孩買房！」Sway首先提醒父母們，「我只想跟自以為是爸媽的人說，幾十年前你硬買房，拼命賺錢就可以養一間，然後現在要逼你小孩也拼命賺錢，可是，你房價越買越高，越炒越高，但現在工作越來越難找，在繳得起房貸之餘，命也得顧上。」對於被迫背房貸的小孩們，他也特別提醒，「如果你也是被迫逼著背房貸的小孩，我要告訴你，人生就這一回，買得起房自然可以買，如果買不起房，不要對不起自己，如果是被迫信託，你就讓他跳票被法拍沒關係，房子不是你要買的，我們暫時租房，人生才能開啟。請掌握自己的生命，不要被房子或被親人迫害，你可以自己堅強起來的。」