ㄚ比、ㄚ達不是提神飲料　中市衛生局：違規販售恐挨罰

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「明丫載ㄟ氣力、今仔日嘎你傳便便」、「顧精神、拚體力…」廣告詞深植人心，俗稱ㄚ比的維士比及俗稱ㄚ達的保力達B廣受勞工界朋友青睞；台中市食品藥物安全處指出，維士比及保力達B是含酒精內服液劑，屬於指示用藥，需持有藥商許可執照才能販售，因此食安處提醒，未持有藥商許可執照卻違規販售藥品者，已觸犯藥事法規定，可裁處3萬元至200萬元的罰鍰，得不償失。食安處指出，這類產品含有生藥抽取液、咖啡因、綜合維生素以及10%酒精等成分，屬於指示用藥，卻時常被當作提神飲料飲用，如長期過量飲用，可能對肝臟造成負擔，對健康造成潛在危害。此外，其內含酒精成分，對於駕駛或需要高度集中精神的工作，也可能會造成不必要的風險，飲用前一定要按照執業藥師(生)的指示服用。食安處針對檳榔攤、雜貨店或工地福利社等販售場所進行宣導和稽查，去年至今年7月已宣導及稽查業者計121家次，其中檳榔攤為62家次、工地福利社為30家次、雜貨店及其他業者為29家次，加強宣導未具備西藥販賣業藥商許可執照，不得販售保力達B、維士比等指示用藥，也查獲15家業者違規販售，分別以違反藥事法第27條第1項規定並依同法第92條規定處3萬元的罰鍰。食安處呼籲，維士比及保力達B雖然具有營養補給功能，但應依標示用量使用，每次服用份量為30~40毫升，其含有酒精成分，過量飲用不僅傷肝，於工作前或工作中服用更可能造成頭暈眼花，增加工作危險。民眾若有購買保力達B或維士比等產品的需求，務必前往合法的藥局或領有西藥販賣業許可執照之藥商處進行購買，並由現場執業之藥師或藥劑生提供專業諮詢後，依指示的用法用量飲用，避免可能造成的健康風險。