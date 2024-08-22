晚1天賠1萬！新青安族淪熱鍋上的螞蟻　央行不鬆手、違約潮恐降臨

房貸限貸之亂來了！交屋在即被3銀行拒貸　專家曝：友人決定斷頭

記者徐銘穗/綜合報導

▲央行認了要34家銀行自主總量管理，外界憂恐引發房貸之亂。本身是包租公的房市評論家顏博志說，不僅自己要交屋的房子被3銀行拒貸，友人也決定要斷頭了。（示意圖／取自Pexels）
▲央行認了要34家銀行自主總量管理，外界憂恐引發房貸之亂。本身是包租公的房市評論家顏博志說，不僅自己要交屋的房子被3銀行拒貸，友人也決定要斷頭了。（示意圖／取自Pexels）
近期銀行緊縮房貸銀根沸沸揚揚，買房族的房貸焦慮引發討論，央行昨（21）也認了要求34家自主進行不動產貸款總量管制，外界憂恐引發房貸之亂。現況有多慘？本身是包租公的房市評論家顏博志說，不僅自己要交屋在即的房子被3家銀行拒貸，友人也決定要斷頭了。

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央行昨新聞稿指出，去年下半年起房市交易擴增、房價走高，帶動銀行購置住宅貸款年增率上升，至今年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)升為37.4%，接近歷史高點之37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。

▲央行總裁楊金龍（圖／記者顏真真攝）
▲央行昨發新聞稿，指出今年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率升為37.4%，要求34家銀行自主進行總量管理。圖為央行總裁楊金龍。（圖／記者顏真真攝）
現年39歲的房市評論家顏博志也是包租公，24歲就入手第一間房，置產足跡遍布5都。他曾受訪透露，每月光是租金收入就超過10萬元，平均投報率約10%。不過，如今就連他也踢到了鐵板。

《東森財經新聞》報導，顏博志先前買的預售屋將在9月後交屋，建商提供3家配合銀行，沒想到銀行滿水位新聞一爆出後，馬上被通知「無法貸款」，還說「不是針對你一人，是整批建案都不給貸」，最後3家銀行都拒貸。他也透露身邊已有資金吃緊的朋友難忍煎熬，打算斷頭認賠。

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