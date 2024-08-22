李帝勳：國籍不重要！我好想交到台灣女友　認了特別喜歡台灣風景

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▲李帝勳不敢相信自己40歲，未來會把健康放第一順位。（圖／優勢力娛樂）

▲李帝勳很懷念台灣的牛肉麵滋味，有時間的話想去逛夜市。（圖／優勢力娛樂）

▲以《Signal 信號》電視劇打開知名度的李帝勳，今年2度在台舉辦粉絲見面會。（圖／優勢力娛樂）

韓星，他抽空接受台灣媒體訪問宣傳活動，聊到去年（2023）來台的點點滴滴，笑喊希望這趟「能夠找到女朋友」，還表示有多餘時間的話，想離開台北到中部、南部走走。李帝勳去年被台灣媒體選為「最討人喜歡的韓國明星」，他透露有在網路上看到，藉此機會跟大家表達謝意，「我想對台灣的粉絲們說，感謝大家在很遠的地方也一直支持我。既然大家這麼喜愛我，我希望以後能經常和大家見面，度過美好的時間，以報答大家。我會更加努力以多樣的作品與大家見面」。他去年來台舉辦粉絲見面會前，受訪透露，男友力爆發表示：「首爾、台灣很近，搭飛機只要2個半小時，趕飛機見一面的時間也很充裕！」而過了1年，李帝勳依舊單身，他表示想法不變：「不知道這次訪問台灣的時候能不能找到呵呵，因為是來見粉絲們的場合，但如果有志同道合的對象，國籍好像並不重要，我覺得完全可以找到那個人！」今年7月滿40歲的李帝勳，直言不敢相信邁入四字輩，「40多歲...呵呵，我現在還是不敢相信，生活也沒有太大的變化，但是隨著時間的流逝，我也會有要好好照顧自己的身體的想法。在忙碌的日常生活中也會努力去積極面對，想要吃好的食物，我認為要想長久做自己喜歡的事情，健康應該是第一位」。即將訪台倒數，李帝勳十分懷念牛肉麵、珍珠奶茶、糯米甜甜圈的味道，除了還要再吃到，也想到台中走走看看、逛夜市，「曾因為工作短暫去過（台中），跟台北是不一樣的感覺，所以想好好享受一下，我特別喜歡只有在台灣才能感受到的城市風景，一邊享受夜景，一邊到處逛逛，想想就很開心。另外，去夜市嘗試各種美食也會很有趣吧」。李帝勳學生時期對演戲情有獨鍾，原本想報考電影學院卻被父母拒絕，最後考進名門學府高麗大學，但他的演員夢未因此消退，大二直接休學；2008年考進韓國藝術綜合大學演劇院，當年學了舞蹈、打拳；早期透過歌舞劇《海燕》展開演藝事業，電影《夜晚，只屬於他們的時間》是他的出道作。他後續主演的電影《初戀築夢101》、《花漾奶奶秀英文》；電視劇《Signal 信號》、《模範計程車》系列、《我是遺物整理師》等作品都大受歡迎，目前是南韓一線男演員，曾拿過《第32屆青龍電影獎》最佳男新人；《第54屆大鐘賞》最佳男主角、《第56屆百想藝術大賞》最佳男主角提名。活動日期：2024年9月29日（日）18：30活動地點：TICC台北國際會議中心活動票價：5200元、4200元、3200元、2400元售票日期：2024年8月4日（日）12：00售票系統：TICKET PLUS遠大售票系統（限購4張）