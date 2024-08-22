新銳鋼琴家墜樓亡「房貸＋信託」是主因？　美女地政士曝關鍵

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▲林怡表示，不少父母幫小孩出頭期款購屋，但擔憂小孩不會理財或被騙，就會透過「信託」方式約束其處分權。（圖／記者陳韋帆攝）

▲林怡指出，父母為小孩購屋雖然是美意，但也應留意小孩負擔能力，而如果對房貸已感到不堪負荷，其實放任其法拍也是一種做法。（示意圖／翻攝pexels）

楊姓鋼琴師去年才在國際鋼琴大賽中榮獲銀獎，昨(22)日卻在住處傳出墜樓憾事，網流傳他疑「右手喪失功能；背負房貸壓力，且房屋信託無法自理」，專家指出，「兒女購屋，信託給父母在近年很常見，但此事也提醒父母們，別讓『幫小孩』變成壓力。」鋼琴美女、金門地政士事務所地政士林怡接受《NOWnews》訪問表示，台灣房價不斷攀漲，父母為小孩提供頭期款，並進行「信託」，小孩則負責還房貸，是近年常見的事情，但這件事就告訴我們，讓小孩背負房貸的同時，也應留意壓力是否能夠承擔，避免憾事發生。她指出，不少父母出2成頭期款幫小孩買房，並由小孩負擔每月房貸，希望透過這種方式，幫助小孩盡早買房並做好理財規劃，通常是抱持這樣的想法「我幫孩子買房子，只要孩子繳清房貸，未來就是他的！」但父母又會擔心小孩不會理財、社會經驗不足，會被騙、亂花錢，任意將房子進行增貸或轉售，所以就在購屋時，父母又將房子「信託」給自己，信託後，管理處分權利就會握在受託人(父母)手上，無論小孩想要進行增貸、轉售等行為，都必須經過父母同意。林怡說，通常父母信託房子都是美意，但有時卻會忽略了小孩的生活壓力，台灣薪資長期又漲幅緩慢，畢竟房貸一背就是2、30年起跳，以最近最流行的新青安貸，還有可能長達40年。倘若小孩所處行業薪資行情普遍只有3~5萬，薪水調整遙遙無期，又或者失業，也可能面臨意外，導致失去工作技能，就有可能不堪負荷其壓力。她建議，要幫孩子購屋前，最好也先與小孩進行完善溝通，如果是已經因父母被迫背負房貸，又無法自行處置的人，如果已感到不堪負荷，應先嘗試與父母溝通，倘若溝通無效，其實放任其法拍，最多就是信用破產，為自己重啟人生也是一種方式。