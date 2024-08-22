晚1天賠1萬！新青安族淪熱鍋上的螞蟻　央行不鬆手、違約潮恐降臨

房貸限貸之亂「房市會變空頭？」專家曝銀行因應3劇本：好事一件

記者徐銘穗/綜合報導

▲央行昨發新聞稿證實找34家本國銀行喝咖啡，請其自主管理不動產貸款總量引發討論。（圖／NOWnews資料照）
▲央行昨發新聞稿證實找34家本國銀行喝咖啡，請其自主管理不動產貸款總量引發討論。（圖／NOWnews資料照）
銀行近期因自發性限貸，引爆買房族的房貸焦慮，雖然財政部澄清「沒有拒貸情況」，但央行昨（21）發新聞稿，示警全體銀行至6月底的不動產貸款集中度逼近歷史高點，請34家銀行自主管理貸款總量。央行出手是否會讓房市從多頭變空頭？房產專家揭銀行因應3劇本，直言「好事一件」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
央行昨新聞稿指出，去年下半年起房市交易擴增、房價走高，帶動銀行購置住宅貸款年增率上升，至今年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)升為37.4%，接近歷史高點之37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。

這說明了，近期銀行自發性限貸原由，因銀行有「放款天條」，就是《銀行法》第72之2條規定，辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%。

▲買賣房屋都有詐，一不小心就會落入圈套，最後，不僅你的房屋沒到手，錢還全賠了。（圖／家庭消費中心攝）
▲銀行有30%「放款天條」，就是《銀行法》第72-2條規定，辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%。（圖／家庭消費中心攝）
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，央行此舉有如在滾燙的烙鐵上淋上一桶冰水，可以讓熱不可遏的房市稍微冷卻一些，他認為是「好事一件」。至於此舉會讓房市從多頭轉為空頭嗎？何世昌認為，短期難免兵荒馬亂，但反轉機率不高，建議且戰且走，持續觀察並調整分析。

何世昌從央行800字新聞稿中劃出重點，就是要各金融機構「降低不動產放款比率」。他推估，銀行實務上可能會有以下3因應劇本：

1.新青安以外的貸款採取拖字訣
一方面對財政部有交待，另一方面不得罪央行。一般貸款和土建融審核時間拉得越長，放貸量就不會衝太快，可以有效壓抑不動產放款比率。

▲新青安優惠房貸政策實施滿一年，優惠房貸幫助許多年輕人成為首購族。（圖／NOWnews資料照）
▲何世昌認為，新青安以外貸款可能審核時間會拉長。（圖／NOWnews資料照）
2.衝刺商業、企業貸款以及信貸、車貸等市場
當企業貸款、消費性貸款量衝得越大，不動產放款比率相對就會下降。如果銀行都心有靈犀的話，下半年的信貸可能更好借，利率說不定更甜。

3.大量吸收存款
當銀行發現房貸利率拉到2.6%~3%，還是一拖拉庫的人願意申貸，嚐過利差甜頭就很難回得去了。為了賺甜美的利差，同時又要遵守「放款天條」30%規定，已經有多家銀行以2%多的高利活存、或定存吸收存款
 

全台24家銀行「房貸水位」一次看！被指全面停收件的華南銀回應了

房貸限貸之亂來了！交屋在即被3銀行拒貸　專家曝：友人決定斷頭

漲利率不是最慘！傳央行9月祭5狠招　專家揭後果：房市黑天鵝來了

房貸水位滿、利率飆4%恐釀斷頭潮？　專家揭建商盤算：轉賣價更高

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生