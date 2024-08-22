限貸還燒不到預售！台股狂漲期雙北19新案完銷　專家：資金潮來襲

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▲今年3月至7月台股狂漲期，雙北完銷19新案一覽。（圖／住展雜誌提供）

台股今年3月登上2萬點，7月更是衝上2萬4000高點，是否有人真獲利了解轉頭房市？住展雜誌彙整雙北市在台股狂漲期推出的新案，一共有19案建商宣布完銷，單價從每坪39.5萬~138萬，從蛋白到蛋黃區，買盤一致搶房掃貨不手軟。專家直言，資金潮來襲了。住展雜誌發言人陳炳辰指出，完銷榜單中，有相對親民價格，如台北市文山區「原禾呈真」開出平均單價7字頭，新北市淡水區「萬企君品-上善區」則開價3字頭等。也有因區域市場新案稀缺，快銷結案，像新北市新店區七張生活圈的「佳元柒章」、三重區菜寮一帶的「敦美集」，與樹林區南樹林火車站地段的「舜記福砌」。面對高價案，資金亦強勢挺進不畏懼，台北市完銷案計有4案的平均開價在單坪110~138萬元，最高為大安區的「全坤御峰」，來到138萬元，其次是南港區「豐琚」的137萬元。新北市也有4案的平均開價在單坪8、9字頭，最高為新店區「佳元柒章」的95萬元，其次是新莊區「國泰‧旭」的84.5萬元，圓滿結案都證明淹腳目的資金潮。陳炳辰指出，此波來勢洶洶的資金已不局限於千萬元總價帶的低總小宅，包含台北單價百萬元4案及北投「天母鑲玉」，加上車位後的總價都攀上2000萬元。這股買氣又攻進戶數較多的新案上，如戶數來到百戶以上的台北市文山區「安家湛」，與新北市三重區「敦美集」，資金熱激發的搶房潮，一百多戶一眨眼就售罄，甚至像「敦美集」的價位達到8字頭高水位，去化仍順暢無礙。陳炳辰表示，目前股市已回到穩定的2萬點以上水準，預期美國降息也有助於樂觀情勢，市場資金應不匱乏，兼之台商資金解禁不動產購置，又是另一股活水，而當下熱議的銀行房貸滿水位危機亦與當前預售案關連性小，接下來包括台北市大安區、文山區、萬華區，和新北市三重區、永和區、板橋區都有高價位、多戶數的指標大案預告登場，建商依然表現自信。